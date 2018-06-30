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«Ушел на работу и не вернулся». В Кунгуре ищут 45-летнего мужчину
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«Ушел на работу и не вернулся». В Кунгуре ищут 45-летнего мужчину 

59.ru 59 минут назад
Фото: 59.ru
Алексея Дремина ждут дома близкие
Жена и близкие Алексея Дремина попросили разместить сообщение о его пропаже. Алексей Дремин ушел в понедельник утром на работу, но так и не вернулся домой.
— На работе он появился, — говорит супруга Алексея. — Но в обеденный перерыв, по словам начальника, отпросился у него в Пермь и ушел. Больше его не видели. В Пермь он уехать не мог, у него не было с собой денег, но кто знает.
Алексею 45 лет, его рост 176 сантиметров. Русые волосы. Особые приметы — татуировки в виде буквы «А» рядом с большим пальцем левой руки, имя «Лена» на левом предплечье. Был одет в синее трико с лампасами, серую футболку-поло. Всех, кто видел мужчину или знает где он находится в Кунгуре, Перми или Пермском крае, просят сообщить по телефону 8-982-46-75-282. Дома его очень ждут родные.
Тем временем, в Пермском крае продолжаются поиски пожилой женщины. 73-летняя пенсионерка пропала 25 июня. Сегодня ее тоже ищут волонтеры, поиски продлятся весь день. Присоединиться к поискам можно, позвонив координатору по телефону 8-999-126-26-25.
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