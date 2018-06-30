Дочь была в шоке, когда узнала, что ее мама знает этого жуткого мужчину.

Однажды к нам в дверь постучал бездомный парень, который выглядел как сумасшедший, и мы уже были готовы закрыть перед ним дверь, но мама заметила его и крикнула:

«Эй, Евгений!», — она знала его имя! Затем она побежала на кухню, сложила всевозможную еду из холодильника в контейнер, и принесла ему.

После того как он ушел, мы спросили маму, почему она дала ему так много еды. Она сказала нам:

«Вы никогда не знаете, как будет выглядеть Иисус , когда он появится перед Вами».

Она всегда говорила, что — это духовный вопрос. И знаете, что случилось некоторое время спустя? Через два месяца, тот же самый человек появился у нас на пороге, но уже гладковыбритый и одетый в костюм. И у него был конверт с деньгами для моей матери.

«Миссис Роза всегда верила в меня», — сказал он.

Я никогда этого не забуду! Его зовут Евгений. Моя мама научила меня, что лучший способ помочь кому-то — это не исправлять человека, мы не можем исправить людей, а просто быть с ними и помогать им на их пути к выздоровлению. Поделиться этой историей и вдохновите других, помогать людям, которые нуждаются в небольшом толчке, так необходимом им в определенный момент их жизни.