Ещё
Дочь была в шоке, когда узнала, что ее мама знает этого жуткого мужчину.
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дочь была в шоке, когда узнала, что ее мама знает этого жуткого мужчину. 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Однажды к нам в дверь постучал бездомный парень, который выглядел как сумасшедший, и мы уже были готовы закрыть перед ним дверь, но мама заметила его и крикнула:
«Эй, Евгений!», — она знала его имя! Затем она побежала на кухню, сложила всевозможную еду из холодильника в контейнер, и принесла ему.
После того как он ушел, мы спросили маму, почему она дала ему так много еды. Она сказала нам:
«Вы никогда не знаете, как будет выглядеть Иисус, когда он появится перед Вами».
Она всегда говорила, что — это духовный вопрос. И знаете, что случилось некоторое время спустя? Через два месяца, тот же самый человек появился у нас на пороге, но уже гладковыбритый и одетый в костюм. И у него был конверт с деньгами для моей матери.
«Миссис Роза всегда верила в меня», — сказал он.
Я никогда этого не забуду! Его зовут Евгений. Моя мама научила меня, что лучший способ помочь кому-то — это не исправлять человека, мы не можем исправить людей, а просто быть с ними и помогать им на их пути к выздоровлению. Поделиться этой историей и вдохновите других, помогать людям, которые нуждаются в небольшом толчке, так необходимом им в определенный момент их жизни.
Карельские вести: последние новости
Порядок проведения ремонтных работ во вторичном жилье Отделочные работы: как грамотно поклеить обои Парализованного ротвейлера выбросили в мусорный бак… А он встал — и пошел!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: кем вы были в прошлой жизни6
Ксенофонтова рассказала об изменах бывшего мужа1
Исчезающие бикини: мода для храбрых62
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Боня похвасталась идеальной фигурой в купальнике
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение