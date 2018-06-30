Отделочные работы: как грамотно поклеить обои

Казалось бы, в процессе ремонта самые сложные вещи делаются на первоначальном этапе, когда проводятся глобальные работы по оштукатуриванию стен и потолка, заделыванию трещин и щелей, устранению неровностей и приведению всех поверхностей в состояние, близкое к идеальному. К сожалению, этого оказывается недостаточно для получения отличного итогового результата. Во время проведения отделочных работ очень важно придерживаться существующих технологий и иметь в виду особенности использования различных материалов.

То же самое касается и поклейки обоев: казалось бы, ничего сложного тут нет. Однако, при ближайшем рассмотрении находится масса нюансов, которые необходимо учитывать для того, чтобы получить качественный результат, а не заниматься устранением неожиданно образовавшихся воздушных пузырей и не подклеивать отстающие от стен полотна.

Существует много разновидностей обоев:

— бумажные;

— виниловые;

— флизелиновые;

— акриловые;

— текстильные;

— металлизированные;

— натуральные;

— стеклообои;

— фотообои;

— жидкие обои.

Каждый вид имеет свои отличительные особенности; их нужно будет учесть в процессе поклейки.

При этом существуют некие универсальные принципы и порядок действий, придерживаясь которых можно легко справиться с поставленной задачей:

1. Подготовка инструмента

Итак, начинать следует с подготовки инструментов, без которых не удастся обойтись. Вам понадобится:

— обои;

— обойный клей;

— чистая емкость под клей;

— ножницы;

— канцелярский нож;

— обойная линейка;

— карандаш;

— рулетка;

— уровень;

— кисть плоская (не менее 50 мм шириной);

— пластиковый обойный шпатель;

— малярный валик;

— губка (для удаления излишков клея);

— легкая стремянка;

— стол или иная удобная поверхность для резки полотен и нанесения на них клея.

2. Подготовка стен

После того, как необходимый арсенал инструментов подготовлен, можно переходить к правильной подготовке поверхностей.

Обработка стен начинается со снятия всех предыдущих слоев покрытия. Для этого придется взять емкость с теплой мыльной водой, окунуть в нее губку, смочить ею старые обои, а затем, минут через 15-20, приступить к их удалению. При необходимости действия повторить несколько раз.

Затем нужно нивелировать имеющиеся на плоскости стены трещины, сколы и неровности путем нанесения штукатурки, шпатлевки (в несколько слоев с промежуточной шлифовкой) и грунтовки. Основное требование — получение ровной, гладкой, чистой и надежной рабочей поверхности.

Если вы не уверены в качестве и надежности получившегося основания, можно взять нож (или любой другой острый предмет) и процарапать две пересекающиеся прямые. Делать это лучше в углу или внизу, в незаметном месте. Если в перекрестии не появилось сколов, то поверхности считается достаточно прочной для дальнейшего нанесения на нее финишного покрытия.

3. Нарезка полотен

Чтобы не ошибиться с количеством рулонов, нужно вычислить общую площадь оклеиваемых поверхностей. Для этого берется рулетка и измеряется длина и высота стен в помещении. Приобретать обои следует на 1 рулон больше рассчитываемого количества.

При нарезке полотна нужно помнить, что делается это обязательно «с запасом» по длине. Лишние 10-15 сантиметров понадобятся, когда полотно будет сначала загибаться у потолка и пола, а затем подрезаться под нужный размер.

Если выбранные вами обои имеют сложный рисунок, требующий совмещения, то придется делать подгонку по нему, а после маркировать и складировать полотна. Для этого берется первый рулон, отрезается кусок нужного размера и располагается на чистой поверхности.

Затем берется второй рулон и совмещается с рисунком на первой полосе; по его краям карандашом ставятся метки, а затем слегка надрезаются ножницами. По местам произведенных надрезов полотно сгибается и отрезается от рулона.

Не стоит переживать, если край получится не идеально ровным: припуск, который оставляется по длине, служит в том числе и для корректировки ровности края. На изнаночной стороне отрезанного полотна нужно карандашом отметить, где у него верх и низ, пронумеровать, затем свернуть основой наружу. Те же действия совершают по отношению к оставшимся обоям.

4. Разметка стен

Для того чтобы разметить вертикальные линии (положение первых полос от угла) и горизонтальные (положение бордюра или место перехода одних обоев к другим), вам понадобится водяной или лазерный уровень. Пометки, которые будут наноситься карандашом, следует наносить без усилия, и пунктиром, чтобы графитная пыль не проступила через обои. Обязательно нужно делать припуск по ширине, в пределах 8-10 мм. Это поможет точнее соблюдать параллельность при наклеивании обоев.

5. Подготовка клеевого раствора

Клеевой раствор готовят непосредственно перед началом работ в соответствии с прилагаемой инструкцией. Вода должна быть чистой и прохладной; клей высыпается в нее тонкой струей, и непрерывно помешивается. Тип клея обязан соответствовать приобретенному виду обоев.

6. Нанесение клея и технология оклеивания

На раскатанную полосу обоев при помощи кисти или валика равномерным слоем наносится клей, толщиной примерно 1 мм. Очень важно при этом тщательно промазать кромки.

После этого полотнище складывается пополам клеевым слоем внутрь, и оставляется на полу на 5-10 минут. Это поможет раствору хорошо впитаться.

Далее, поднявшись на стремянку, следует развернуть полотно и приложить его сверху согласно нанесенной на стене разметке. Сначала приклеивается верхняя часть полотна, а затем разворачивается и фиксируется нижняя. При помощи обойного шпателя (или резинового валика) обои разглаживаются от середины и верха к краям и низу. Весь скопившийся воздух при этом выдавливается наружу.

При наклейке второго полотна стороны нужно совместить встык. Затем этот стык аккуратно прокатывают узким резиновым валиком, но не продавливают и не трут тряпкой. Лишний клей удаляется при помощи губки, которую сразу после этого ополаскивают водой.

7. Обрезка излишков обоев

В этом вам поможет гибкая линейка в пластиковом корпусе и обойный нож. Линейка плотно прижимается к нужным поверхностям, повторяя их изгибы. Ножом снимается излишек обоев. После каждого реза кончик ножа следует обламывать. Обрезанный край должен получиться аккуратным, без ворса и отступающих фрагментов.

Процесс поклейки обоев можно считать оконченным. Осталось установить выключатели и розетки и уложить напольное покрытие.