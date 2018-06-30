Как больно кусает грифовая черепаха на самом деле

Про укус грифовой черепахи ходят настоящие легенды. Рассказывают, что это странное создание способно цапнуть до глубоких ран — укус и правда может лишить человека пальцев. Отважный путешественник Койот Питерсон решил на собственной шкуре проверить, как сильно кусает грифовая черепаха на самом деле!

Для начала Питерсон решил просто посмотреть, какой ущерб нанесет укус. Он взял бедро индейки, толщиной примерно с руку и дал его черепахе. Клыки вошли примерно на сантиметр.

Само собой, даже такой безумец как Койот не стал совать незащищенную руку в клыкастую пасть. Его защищает бамбуковая накладка, но, тем не менее, давление челюстей на кость и мышцы будет очень значительным.

Не будем спойлерить вам видео, посмотрите лучше сами, что случилось с рукой Койота. Скажем только: миф о силе укуса грифовой черепахи оказался совсем не мифом!

Кстати, правдой было и то, что говорили об укусе пираньи. Видео про маленьких беспощадных хищниках мы публиковали вот здесь.