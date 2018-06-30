Ещё
Как больно кусает грифовая черепаха на самом деле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как больно кусает грифовая черепаха на самом деле 

Don't Panic 41 минуту назад
Фото: Don't Panic
Про укус грифовой черепахи ходят настоящие легенды. Рассказывают, что это странное создание способно цапнуть до глубоких ран — укус и правда может лишить человека пальцев. Отважный путешественник Койот Питерсон решил на собственной шкуре проверить, как сильно кусает грифовая черепаха на самом деле!
Для начала Питерсон решил просто посмотреть, какой ущерб нанесет укус. Он взял бедро индейки, толщиной примерно с руку и дал его черепахе. Клыки вошли примерно на сантиметр.
Само собой, даже такой безумец как Койот не стал совать незащищенную руку в клыкастую пасть. Его защищает бамбуковая накладка, но, тем не менее, давление челюстей на кость и мышцы будет очень значительным.
Не будем спойлерить вам видео, посмотрите лучше сами, что случилось с рукой Койота. Скажем только: миф о силе укуса грифовой черепахи оказался совсем не мифом!
Кстати, правдой было и то, что говорили об укусе пираньи. Видео про маленьких беспощадных хищниках мы публиковали вот здесь.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: кем вы были в прошлой жизни5
Ксенофонтова рассказала об изменах бывшего мужа1
Исчезающие бикини: мода для храбрых62
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Что произойдет, если питаться только бананами4
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение