Эду Ширану не дали построить собственную часовню

По данным газеты, Ширан планировал построить собственную часовню в «саксонском» стиле, чтобы устроить в ней свадьбу со своей невестой Черри Сиборн.

Однако власти графства Суффолк, где располагается особняк исполнителя, запретили ему реализовать задумку. В официальном ответе совета графства говорится, что часовня не впишется в ландшафт, а кроме того в поселке уже имеется церковь.

Местные жители также выступили против, поскольку посчитали, что часовня Ширана будет служить лишь «местом для свадеб богатых и знаменитых».

Ранее сообщалось, что к Эду Ширану подали иск на $100 млн из-за чужой песни.