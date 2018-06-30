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Эду Ширану не дали построить собственную часовню
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Эду Ширану не дали построить собственную часовню 

Газета.Ru 24 минуты назад
Британскому певцу Эду Ширану не разрешили пристроить к своему особняку часовню. Об этом пишет The Telegraph.
По данным газеты, Ширан планировал построить собственную часовню в «саксонском» стиле, чтобы устроить в ней свадьбу со своей невестой Черри Сиборн.
Однако власти графства Суффолк, где располагается особняк исполнителя, запретили ему реализовать задумку. В официальном ответе совета графства говорится, что часовня не впишется в ландшафт, а кроме того в поселке уже имеется церковь.
Местные жители также выступили против, поскольку посчитали, что часовня Ширана будет служить лишь «местом для свадеб богатых и знаменитых».
Ранее сообщалось, что к Эду Ширану подали иск на $100 млн из-за чужой песни.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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