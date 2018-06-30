Грушко обсудил с главой МИД Австрии энергетическое сотрудничество

"В МИД Австрии мы провели переговоры по широкому комплексу отношений России и ЕС в период австрийского председательства. Разумеется, частью такого обзора был и энергетический сегмент. Речь шла не только и не столько о физических поставках газа, а о том, что необходимо искать такие формы взаимодействия, которые обеспечили бы стабильность поставок, спроса, транзита и в конечном счёте укрепляли бы предсказуемую среду для инвесторов", — сказал Грушко.

Он отметил, что энергетическое сотрудничество требует больших денег, и крупные инфраструктурные проекты не могут осуществляться в непредсказуемой политической или юридической среде. «Здесь я имею в виду продолжающиеся попытки распространить на транзитные газопроводы положения „третьего энергетического пакета ЕС“, — добавил замглавы МИД РФ.