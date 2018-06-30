Ещё
Грушко обсудил с главой МИД Австрии энергетическое сотрудничество
Далее:
Читайте также:
Ещё

Грушко обсудил с главой МИД Австрии энергетическое сотрудничество 

РИА Новости 31 минуту назад
ВЕНА, 30 июн — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил, что обсудил с главой МИД Австрии Карин Кнайсль энергетическое сотрудничество.
"В МИД Австрии мы провели переговоры по широкому комплексу отношений России и ЕС в период австрийского председательства. Разумеется, частью такого обзора был и энергетический сегмент. Речь шла не только и не столько о физических поставках газа, а о том, что необходимо искать такие формы взаимодействия, которые обеспечили бы стабильность поставок, спроса, транзита и в конечном счёте укрепляли бы предсказуемую среду для инвесторов", — сказал Грушко.
Он отметил, что энергетическое сотрудничество требует больших денег, и крупные инфраструктурные проекты не могут осуществляться в непредсказуемой политической или юридической среде. «Здесь я имею в виду продолжающиеся попытки распространить на транзитные газопроводы положения „третьего энергетического пакета ЕС“, — добавил замглавы МИД РФ.
Последние новости
Как изменятся с 1 июля коммунальные тарифы в России Украинские националисты "присвоили" земли России и Польши Трамп летит к Путину просить. США очень нужна российская нефть
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: кем вы были в прошлой жизни5
Ксенофонтова рассказала об изменах бывшего мужа1
Исчезающие бикини: мода для храбрых62
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Что произойдет, если питаться только бананами4
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение