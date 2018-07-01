МИД РФ призвал к деполитизации энергетического сотрудничества в мире

Замглавы ведомства Александр Грушко заявил, что в основе сотрудничества должны лежать экономические факторы, а не политические.

По мнению заместителя министра иностранных дел Александр Грушко, страны Европы понимают, что Россия является гарантом энергетической безопасности, в то время как США не могут предоставить им эквивалентное количество сырья.

Он отметил, что некоторые страны нарочито политизируют экономическое сотрудничество, стараясь извлечь из этого собственную выгоду.

«Необходимо вести дело к тому, чтобы максимально деполитизировать такое сотрудничество, исключить влияние любых геополитических факторов», — цитирует Грушко РИА Новости

Напомним, ранее в США заявили о необходимости приостановить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2». В Госдепе добавили, что в настоящий момент европейские страны имеют такую возможность.