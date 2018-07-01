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МИД РФ призвал к деполитизации энергетического сотрудничества в мире
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МИД РФ призвал к деполитизации энергетического сотрудничества в мире 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Замглавы ведомства Александр Грушко заявил, что в основе сотрудничества должны лежать экономические факторы, а не политические.
МИД РФ прокомментировал призывы Госдепа к Евросоюзу остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».
По мнению заместителя министра иностранных дел Александр Грушко, страны Европы понимают, что Россия является гарантом энергетической безопасности, в то время как США не могут предоставить им эквивалентное количество сырья.
Он отметил, что некоторые страны нарочито политизируют экономическое сотрудничество, стараясь извлечь из этого собственную выгоду.
«Необходимо вести дело к тому, чтобы максимально деполитизировать такое сотрудничество, исключить влияние любых геополитических факторов», — цитирует Грушко РИА Новости.
Напомним, ранее в США заявили о необходимости приостановить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2». В Госдепе добавили, что в настоящий момент европейские страны имеют такую возможность.
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