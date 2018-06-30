Парализованного ротвейлера выбросили в мусорный бак… А он встал — и пошел!

Эта собака лежала на земле прямо возле одного из переполненных мусорных баков. Иногда она начинала шевелиться, дергалась, но половина тело ее просто не слушалась. Задняя часть тела собаки была полностью парализована. Собаке ничего не оставалось, кроме как подпирать своей спиной мусорный бак. А рядом была очень оживленная дорога, по которой постоянно двигались на большой скорости автомобили. В какой-то момент к собаке подошла сочувствующая женщина и стал куда-то звонить. Через пару минут подъехала машина, несколько людей вышли из неё и вместе с женщиной переложили Сюзи на кусок брезента. На этих импровизированных носилках собачка и была доставлена в приют.

Все кости целы… Почему она не ходит? Доктор обнаружил у пациентки обилие блох, клещей и последствия недоедания. Также стало ясно, что ротвейлер — жертва заводчика, который несколько лет держал её в клетке и использовал для рождения щенков. А когда у собаки отнялись лапы из-за артрита и неправильного содержания — от неё быстренько избавились уже известным нам способом.

«Мы часто находим покинутых животных на этой дороге, — говорит Лори Кардон, член спасательной группы Gulfstream Guardian Angels Rottweiler Rescue. — И это очень опасное место, ведь там на большой скорости идут сотни грузовиков. Многие из собак не доживают до нашего приезда…»

Сюзанну поместили в ветеринарную больницу города Бока-Ратон, где сделали переливание крови и начали проводить курс лечения. Никто не знал, будет ли собака снова ходить, но сама Сюзанна уже все решила!

«Тогда она впервые стала двигать ногами, и мы все заплакали…» Когда Сью привезли в бассейн для тренировки лап, малышка вдруг зашевелила конечностями и стала пытаться плыть! И это всего через неделю после спасения.) Ей было немногим более трёх лет, поэтому её организм с силой откликнулся на лечение и стал быстро восстанавливаться.

«Даже тогда, когда я впервые увидела Сюзи (она не могла даже толком пошевелиться), я заметила в ней волю к жизни. Бедная девочка с усилием подняла голову и лизнула меня в лицо! Я еще подумала тогда, что эта красотка хочет и будет жить нормальной жизнью!..» — рассказала Лори.

Волонтеры и ветеринары делали все, что было в их силах. Они составили план выздоровления своей подопечной, кормили её самой полезной едой, проводили лазерные процедуры, давали обезболивающие препараты, чтобы облегчить боль в мышцах и суставах. Бассейн собака посещала регулярно и делала там большие успехи!

Вместе с этим изменилось и настроение ротвейлера. Сью как будто помолодела, стала радоваться прогулкам, улыбаться, махать хвостом и любить всех вокруг! Особенно ей нравилось кататься по траве, когда её никто не держит на поводке.

Прошёл месяц. В замечательном и активном песике уже никто не может узнать ту умирающую у дороги собаку! Милая девочка играет со своими сородичами, переворачивает вверх дном двор родного приюта и… ждёт.

Ждёт того самого Человека, который протянет ей руку и скажет: «Ну, привет, тебе, новый член моей семьи! Добро пожаловать в новый и светлый Дом…»

И она обязательно этого дождётся!:)

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