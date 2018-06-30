Муромские богатыри, ленинградские «берегини» и новгородские «малахитовые» барышни презентовали свои традиции в Вологде

Народные песни, танцы и боевые костюмы древних воинов продемонстрировали гости из Великого Новгорода, Кингисеппа и Мурома. Они стали участниками шествия делегаций — неотъемлемой части VIII Русских Ганзейских дней, которые областная столица принимает впервые. Участие в событии приняли Мэр Вологды Сергей Воропанов , Глава города Юрий Сапожников

Муромская дружина «Вареж» прибыла в Вологду в боевом снаряжении воинов X — конца XI веков, в составе — два десятка воинов, есть участники из Владимира и Дзержинска. Реконструкцией занимаются давно, восстанавливают боевые и бытовые традиции дружин, которые действовали в 200 км от Мурома.

«На нас походные боевые костюмы, в которых пройдено много верст, которые пережили много битв — выцветшие, настоящие, сшитые своими руками. Даже ткани для них выкрашены вручную. Из деталей — морские ботинки в парадной обмотке, широкие льняные штаны, рубашка по мотивам суздальского ополья, бляшки на поясе настоящие — найдены в пригороде Мурома. Металлический шлем общеевропейский, кулачный щит и исконно русский меч, а также удобные аксессуары из кожи для мелочей», — рассказал руководитель клуба исторической реконструкции «Вареж» из Мурома Валерий Родин

Кстати, реконструкция для муромчан — хобби, которому посвящают все свободное время. В основном, все богатыри в обычной жизни работают на заводах и предприятиях. В этом особенность всех коллективов, которые приехали в Вологду, чтобы приоткрыть традиции своих народов, их культуру и местные обычаи.

В Ганзейский союз, образованный в 13 веке, в настоящее время входит почти 200 городов из 16 европейских стран и 14 российских городов. В Вологду приехали 10 делегаций из городов Ганзы, в шествии, стартовавшем от памятника преподобному Герасиму Вологодскому, приняли участие 13 коллективов.

Нежные танцы презентовали гостьи из Кингисепа, участницы из ансамбля «Берегиня». В белоснежных летящих платьях с золотистой каймой олицетворяли женственность и красоту русской души.

«Эти костюмы мы шили на 20-летие международной Ганзы, которое прошло в Великом Новгороде, чтобы показать, что святая Русь начинается с женского начала. Образы мы придумали сами, белое с золотом — это чистота и благородство, воплощали задумку довольно долго. Но это стоило того, нас везде хорошо принимают и восхищаются», — рассказала руководитель народного коллектива ансамбля танца «Берегиня» из города Кингисепа Ленинградской области Ирина Гордеева

В стилизованных костюмах, расшитых «драгоценными» каменьями, прибыли участницы эстрадной группы «Малахит» из Великого Новгорода. Кстати, именно этот город является столицей Русских Ганзейских городов и входит в международный Ганзатаг старого времени.

«Международный Ганзейский союз был объединением купцов, он просуществовал 400 лет. Решения, которые он принимал, беспрекословно исполнялись всеми правителями европейских стран. Торговый путь «из варяг в греки» соединял Северную Европу с Россией и востоком. Наш Союз — возрожденный, наши делегации стараются показать, чем жили предки, как они одевались, чем торговали, как любили и защищали родину. История Руси началась отсюда, с северо-запада России — с Вологды, Новгорода, Пскова — и эти делегации сегодня здесь», — рассказал Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев

В составе новгородской делегации — и девушки-реконструкторы в бордовых и бежевых платьях ручной работы с аксессуарами и головными уборами из кожи и замши.

«У нас разносторонний коллектив, мы и поем, и танцуем, показываем традиции наших предков. Мы в самых любимых образах, это красивые платья глубокого синего цвета с подолами из разноцветной тафты и небольшие расшитые бусинами короны. Воротнички украшены камнями под малахит — это народный, уральский самоцвет, который украшает женщин», — рассказала руководитель народно-эстрадной группы «Малахит» из Великого Новгорода Элина.

Делегации в сопровождении хостес, одетых в кокошники и бордовые платья, соответствующие фирменному стилю VIII Русских Ганзейских дней, с поясняющими табличками, прошли к Кремлевской площади.

«Наш город погрузился в средние века — 13-14 век, это ощущение подарили делегации, одетые в костюмы той эпохи. Мы впервые принимаем города Ганзы, и это очень ответственно и празднично. Они показывают нам свои ремесла, у каждого города — свой шатер, все вологжане и гости могут окунуться в самобытное искусство городов Ганзейского союза, все вещи хранят тепло человеческих рук — здесь есть, на что посмотреть и чему поучиться», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Под колокольный перезвон они образовали большой хоровод и приняли участие в открытии праздничных мероприятий, посвященных старту Ганзейских дней и международному фестивалю «Город ремесел». Сегодня делегации Ганзейского Союза примут участие в праздновании Дня города.