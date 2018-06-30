Как тростинка: Водянова показала идеальный пресс

Мать пятерых детей может похвастаться невероятными формами, о которых мечтают многие 18-летние девушки.

Тренд на здоровый образ жизни был всегда, но в последнее время он достиг наивысшей точки. Абсолютно все девушки сидят на диетах или правильно питаются, занимаются спортом чуть ли не каждый день, чтобы хоть как-то быть похожими на моделей, чьи тела являются примером для подражания. На днях Наталья Водянова опубликовала видео в своем Instagram, где показывала импровизированный танец, приуроченный к чемпионату мира.

Сразу заметно, что у Натальи накачанные ноги и идеальный пресс. И как только ей удается так выглядеть после рождения пятерых детей? Именно этим вопросом задаются абсолютно все фолловеры Водяновой и пишут свои предположения. Большинство уверены в том, что дело в хорошей генетике, а многие думают, что 80 процентов успеха — правильное питание.

Модель признавалась в своих интервью, что придерживается диеты по группе крови, а для ее четвертой нельзя ограничивать себя в еде, но нужно знать чувство меры. При этом Наталья часто тренируется, больше всего ей нравится заниматься танцами, так как во время занятий задействованы все группы мышц. По всей видимости, это и помогает модели выглядеть так круто.

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