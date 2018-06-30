В Салавате пропал 10-летний мальчик

В минувший четверг, 28 июня в Салавате без вести пропал 10-летний Дмитрий Лукичев. Как рассказали волонтеры, ребенок вышел на улицу прогуляться и пропал. Сначала родственники искали школьника своими силами, а, поняв, что не справятся сами, обратились к волонтерам и в полицию.

Мальчик ушел гулять и пропал

— Дима может быть где-то в районе ДОКа, сейчас собираем группу для прочеса местности, — пояснили поисковики.

Известно, что мальчик был одет в желтую футболку с синими рукавами и рисунком аниме на лицевой стороне, синие шорты с белыми лампасами и в черные кроссовки с белой подошвой.

Если вы знаете, где может находиться ребенок, звоните по номерам 89173794229 или 02