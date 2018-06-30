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В Салавате пропал 10-летний мальчик
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В Салавате пропал 10-летний мальчик 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В минувший четверг, 28 июня в Салавате без вести пропал 10-летний Дмитрий Лукичев. Как рассказали волонтеры, ребенок вышел на улицу прогуляться и пропал. Сначала родственники искали школьника своими силами, а, поняв, что не справятся сами, обратились к волонтерам и в полицию.
Мальчик ушел гулять и пропал
— Дима может быть где-то в районе ДОКа, сейчас собираем группу для прочеса местности, — пояснили поисковики.
Известно, что мальчик был одет в желтую футболку с синими рукавами и рисунком аниме на лицевой стороне, синие шорты с белыми лампасами и в черные кроссовки с белой подошвой.
Если вы знаете, где может находиться ребенок, звоните по номерам 89173794229 или 02
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