«Хоть картину пиши»: полуголая Наталья Штурм устроила жаркую фотосессию на пляже

Кто сказал, что после 50 лет нужно надевать скромную одежду и вести себя куда более сдержанно, чем в юные годы? Певица Наталья Штурм явно не собирается обращать внимания на стереотипы. Она демонтирует поразительную откровенность, которую многие называют вульгарностью, и публикует все новые пикантные снимки себя любимой.

На днях звезде 90-х Наталье Штурм исполнилось ни много ни мало, а 52 года. Но глядя на ее роскошную фигуру никогда не скажешь, что ее обладательница пребывает в далеко не юном возрасте. Звезда не стесняется устраивать жаркие фотосессии на пляжах и показывать себя в полуголом виде. Надо заметить, что формы знаменитости действительно впечатляют — она по-девичьи стройная, может похвастаться длинными ногами и шикарным бюстом. Правда, зрелая красавица не скрывает — грудь она увеличила с помощью пластической операции. Но над остальными частями тела честно работала в спортзале. В день рождения Наталья позировала топлес, оставив на себе только нижнюю часть купальника: «Звезду словила в океане. Не могла не поделиться!»

Конечно, столь откровенные фотографии не оставили равнодушной армию хейтеров Штурм, которая, как кажется со стороны, даже превышает по численности армию ее поклонников. По крайней мере, позитивных отзывов намного меньше, чем злобных. Диванные аналитики особо активизировались при виде полуобнаженной исполнительницы и упрекнули ее едва ли не во всех смертных грехах: «Очень красивая женщина, так держать! Фигура — отпад просто!» «Тело шикарное, а вот лицо — не очень, прическу надо менять». «Ого! Хоть картину пиши, такие пейзажи и Наталья ничего так выглядит». «Мне грустно, что вы в предпенсионном возрасте трясете тем, что надо бы скрывать».

«Волосы мне не нравятся, а формы у вас отличные». «Как не стыдно такое выкладывать, меня тошнит от просмотра фото!» «Так не смотри, чего приперлась на ее страницу грязь лить?» «Наташенька, вы прекрасно выглядите, не слушайте завистников!»

У Натальи Штурм бурная личная жизнь, чего она не скрывает. А недавно она оказалась в центре скандала, когда бывший любовник обвинил ее в сексуальных домогательствах.