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Елена Бирюкова показала повзрослевшую дочь-выпускницу
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Елена Бирюкова показала повзрослевшую дочь-выпускницу 

Letidor.ru 58 минут назад
Фото: Letidor.ru
Юная Александра окончила театральный колледж.
47-летняя российская актриса театра и кино Елена Бирюкова, получившая широкую известность, сыграв в телевизионном сериале «Саша+Маша», похвасталась в личном блоге успехами старшей дочери.
Звезда показала публике фотографию повзрослевшей наследницы и видео с ее участием и сообщила, что девушка окончила театральный колледж:
Мое Счастье, моя Радость, моя Любовь сегодня получила диплом Театрального колледжа им. Леонида Филатова по специальности «Менеджер-организатор социально-культурных мероприятий и театрализованных представлений». Ее дипломная работа вошла в тройку лучших работ и специально отмечена! Любимая моя, горжусь тобой! Твой путь только начинается! Желаю тебе успехов во всех твоих начинаниях и замыслах! Ты очень крутая!
— с любовью и нежностью написала актриса.
Публикация от Елена (@biruikovaelena)
26 Июн 2018 в 9:22 PDT  Напомним, дочь Александра родилась у Елены Бирюковой в 1998 году во втором браке с режиссером Алексеем Литвиным. В настоящий момент актриса счастлива в отношениях с бизнесменом Ильей Хорошиловым, в 2012 году женщина подарила избраннику дочь Аглаю.
Фото: Instagram
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