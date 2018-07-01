Елена Бирюкова показала повзрослевшую дочь-выпускницу

Юная Александра окончила театральный колледж.

47-летняя российская актриса театра и кино Елена Бирюкова , получившая широкую известность, сыграв в телевизионном сериале «Саша+Маша», похвасталась в личном блоге успехами старшей дочери.

Звезда показала публике фотографию повзрослевшей наследницы и видео с ее участием и сообщила, что девушка окончила театральный колледж:

Мое Счастье, моя Радость, моя Любовь сегодня получила диплом Театрального колледжа им. Леонида Филатова по специальности «Менеджер-организатор социально-культурных мероприятий и театрализованных представлений». Ее дипломная работа вошла в тройку лучших работ и специально отмечена! Любимая моя, горжусь тобой! Твой путь только начинается! Желаю тебе успехов во всех твоих начинаниях и замыслах! Ты очень крутая!

— с любовью и нежностью написала актриса.

Публикация от Елена (@biruikovaelena)

26 Июн 2018 в 9:22 PDT Напомним, дочь Александра родилась у Елены Бирюковой в 1998 году во втором браке с режиссером Алексеем Литвиным . В настоящий момент актриса счастлива в отношениях с бизнесменом Ильей Хорошиловым , в 2012 году женщина подарила избраннику дочь Аглаю.

Фото: Instagram

Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«В Контакте» и «Одноклассниках»!