На днях актриса Елена Бирюкова опубликовала в Instagram снимок своей старшей дочери Александры и написала пост. «Моё счастье, моя радость, моя любовь сегодня получила диплом театрального колледжа им. Леонида Филатова, по специальности менеджер организатор социально культурных мероприятий и театрализованных представлений! Её дипломная работа вошла в тройку лучших работ и специально отмечена! Любимая моя, горжусь тобой! Твой путь только начинается! Желаю тебе успехов во всех твоих начинаниях и замыслах! Ты очень крутая», — написала счастливая мать.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1810346759151885803_574762894"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2516339869281)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2516339869281)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Поклонники присоединились к поздравлениям звездной родительницы, пожелали девушке удачи на жизненном пути и жениха хорошего. Напомним, у Елены Бирюковой две дочки от разных браков. Александра родилась в 1998 году от режиссера Алексея Литвина. После расставания родителей Саша с отцом не общается и это взаимно. Также у актрисы есть еще одна дочка Аглая, которая родилась в 2012 году. Ее отец — бизнесмен Илья Хорошилов.