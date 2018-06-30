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Елена Бирюкова показала старшую дочь — выпускницу театрального колледжа
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Елена Бирюкова показала старшую дочь — выпускницу театрального колледжа 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
На днях актриса Елена Бирюкова опубликовала в Instagram снимок своей старшей дочери Александры и написала пост. «Моё счастье, моя радость, моя любовь сегодня получила диплом театрального колледжа им. Леонида Филатова, по специальности менеджер организатор социально культурных мероприятий и театрализованных представлений! Её дипломная работа вошла в тройку лучших работ и специально отмечена! Любимая моя, горжусь тобой! Твой путь только начинается! Желаю тебе успехов во всех твоих начинаниях и замыслах! Ты очень крутая», — написала счастливая мать.
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Поклонники присоединились к поздравлениям звездной родительницы, пожелали девушке удачи на жизненном пути и жениха хорошего. Напомним, у Елены Бирюковой две дочки от разных браков. Александра родилась в 1998 году от режиссера Алексея Литвина. После расставания родителей Саша с отцом не общается и это взаимно. Также у актрисы есть еще одна дочка Аглая, которая родилась в 2012 году. Ее отец — бизнесмен Илья Хорошилов.
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