Шведы ужесточили правила интимных отношений

В Швеции 1 июля вступают новые правила обязательного согласия на сексуальный контакт. Соответствующий закон был принят правительством королевства на прошлой неделе, передаёт "The Independent"

Отныне каждому желающему вступить в интимные отношения полагается чётко обозначить своё согласие «вербально или физически». При этом простое молчание согласием считаться не будет.

Если половой контакт окажется несогласованным, то инициатора секса (вне зависимости от пола) можно будет привлечь к уголовной ответственности. По шведским законам, минимальное наказание за изнасилование или домогательство составляет 4 года лишения свободы.

Парламентарии королевства решили принять закон после непрекращающейся череды секс-скандалов в Европе и за Атлантикой.

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