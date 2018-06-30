Ещё
Шведы ужесточили правила интимных отношений
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шведы ужесточили правила интимных отношений 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
В Швеции 1 июля вступают новые правила обязательного согласия на сексуальный контакт. Соответствующий закон был принят правительством королевства на прошлой неделе, передаёт "The Independent".
Отныне каждому желающему вступить в интимные отношения полагается чётко обозначить своё согласие «вербально или физически». При этом простое молчание согласием считаться не будет.
Если половой контакт окажется несогласованным, то инициатора секса (вне зависимости от пола) можно будет привлечь к уголовной ответственности. По шведским законам, минимальное наказание за изнасилование или домогательство составляет 4 года лишения свободы.
Парламентарии королевства решили принять закон после непрекращающейся череды секс-скандалов в Европе и за Атлантикой.
Читайте также: Согласие на интим стали фиксировать в телефоне
Фото: Fotolia / mast3r
Аист на крыше: последние новости
Китайцы ввели экзамен для развода Правда и мифы о пищевой аллергии Как устроить полноценный детокс для мозга?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужской взгляд: «Просил переспать — получи»8
Тест: кем вы были в прошлой жизни21
Исчезающие бикини: мода для храбрых63
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Боня похвасталась идеальной фигурой в купальнике6
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение