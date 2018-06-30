Гости из Панамы поделились впечатлениями от чемпионата мира по футболу

Историческое попадание сборной Панамы на мундиаль — это всего лишь случайность, заявлял в СМИ легендарный Диего Марадона . Но, уверены жители перешейка, он заблуждался — все дело в боевом спортивном духе и огромном желании Панамы играть в игру №1 на мировом уровне.

Увы, прогноз аргентинского экс-футболиста сбылся — центральноамериканская команда проиграла все три матча группового этапа и отправляется домой. Но ее болельщики не отчаиваются — это были незабываемые моменты радости и мультинационального культурного обогащения на российской земле.

О том, как это было, я спросил своего давнего панамского друга Хосе Мануэля Кальво , который со своим приятелем приехал в Россию поддержать национальную сборную.

На днях они прибыли в Москву, и мы сняли фильм об их прогулках по столице. Ребята не только поделились впечатлениями о футбольных баталиях, но и рассказали, как они видят развитие российско-панамских отношений и какова роль Москвы в этом процессе.

СПРАВКА «ВМ»

Хосе Мануэль Кальво родился и живет в столице Панамы, окончил среднюю школу с углубленным изучением английского языка и гуманитарных наук. После окончания школы был профессиональным киберспортсменом, выступал на международной арене за сборную Панамы в различных дисциплинах.

Увлекался футболом, плаванием, баскетболом, мотоспортом и экстремальными видами. Окончил институт по специальности «Информационные технологии», а также получил лицензию авиапилота. Продолжил образование в сфере международных торгово-экономических отношений. Сейчас работает управляющим в крупной частной компании в департаменте логистики, взаимодействия с клиентами и международными продажами. Женат на крымчанке, с которой воспитывает пятилетнюю дочь.

Паоло Джовани Велотти родился и живет в городе Панама. Окончил институт по специальности «Кулинария», работал шефом в ресторанах. А сейчас изучает предпринимательство и сферу по подбору кадров, работает в одной из крупнейших американских строительно-индустриальных компаний в отделе кадров. Серьезно задумывается жениться на «сногсшибательной» россиянке…