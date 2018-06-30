«Не знаем, как жить дальше»: родители девочек, сгоревших в Егорлыкской, рассказали о трагедии

В частном доме из-за поджога сгорели трое детей

Владимир Ткаченко , многодетный отец из села Кугейского Егорлыкского района, в одночасье лишился трех дочерей возрастом семнадцать, восемь и шесть лет. Старшая ждала ребенка, уже в октябре должна была родить.

Но этому уже не суждено сбыться. Владимир не будет нянчить внука и никогда не поведет дочь под венец.

Обезумевший сожитель экс-жены Татьяны после пьяной ссоры с женщиной облил дом бензином и поджег.. По словам соседей, ставших свидетелем пожара, саманный флигель сгорел за семь минут. Огонь забрал дочерей Владимира. В пожаре пострадали Татьяна, мать девочек, и ее сожитель.

Вот так сейчас выглядит комната, где еще вчера звучал детский смех

Состояние подозреваемого — крайне тяжелое. Яков получил ожоги всего тела четвертой степени. Он — в реанимации, врачи не делают никаких прогнозов.

У Татьяны обожжены руки и ноги. Она находится в той же больнице, что и Яков, но в отделении хирургии. От женщины ни на шаг не отходит бывший муж. Таня ушла от него около трех лет назад, но все разногласия забыты — их сплотила общая боль.

— Мне все равно, выживет Яков или умрет. Жалко девочек, — очень тихо, словно каждое слово дается с трудом, говорит осиротевший отец.

Женщину госпитализировали в отделение хирургии

В последний раз Владимир Ткаченко общался с дочками 25 июня, за три дня до трагедии.

— Все дети живут со мной на хуторе. 12-летнюю Катю, 11-летнего Вову и 10-летнего Гришу я отправил в лагерь. (самый старший ребенок в семье уже живет отдельно от родителей — прим. ред.) А дочки решили погостить у матери, ведь сейчас каникулы. Я их все время навещал, — рассказывает мужчина. — Поверить не могу, что больше я никогда их не увижу.

Мать

Татьяна наотрез отказалась от лечения в Ростове. Несмотря на серьезные ожоги, она пойдет на похороны, которые назначены на третье июля.

Также практически не отходят от женщины и психологи. Татьяне постоянно приходится давать успокоительные.

— Девочки, мои девочки… Как жить дальше. Я не знаю, как мне жить. Я пыталась вытащить старшую, тянула ее из дома, но не смогла, — давясь слезами, говорит мать.

Соседи рассказали, что пожарные быстро приехали на вызов, но спасти девочек не удалось

По словам женщины, в день трагедии 33-летний Яков ударил ее, а еще мужчина приставал к старшей дочери, требуя зачем-то от беременной прописку.

—Он часто меня бил. И в этот день меня по двору гонял. Потом напился, стал угрожать поджогом. Я вечером полицию вызвала, умолял забрать его куда-нибудь, но полицейские уехали, а он все сжег, — рассказала корреспонденту 161.ru Татьяна.

— Таня мне первому позвонила, когда все случилось. Хоть и ушла, но поддержки ищет у меня. Я все время с ней, не ухожу из больницы, — рассказывает Владимир.

Дом сгорел за семь минут

Пепелище

Пожар, случившийся 29 июня в станице Егорлыкской, не только забрал три детские жизни и сломал судьбу Владимиру и Татьяне, но и лишил соседей крыши над головой. В сгоревшем флигеле жили две семье.

— Дом был саманный, лишь стены облицованы кирпичом. Строение вспыхнуло вмиг. За семь минут сгорело все. Соседи Яшки и Тани каким-то чудом спаслись. Проснулись от звука падающей крыши, схватили документы и выскочили на улицу. Успели только выгнать машину со двора. Старенький автомобиль — все, что у них осталось. Сейчас супруги живут у дочери, — рассказал корреспонденту 161.ru сосед Константин.

В этом доме жили две семьи

Место трагедии представляет собой страшное зрелище. Спустя 10 часов после пожара кое-где еще тлеют деревянные перекрытия. На той половине дома, где находились девочки, рухнула кровля.

Каким-то непонятным образом уцелели детские игрушки.

Татьяна не знает, где будет жить после выписки. Идти ей некуда.

— Танин отец, как и дети, живет со мной. Я не знаю, что будет делать Таня, у нее ничего не осталось — даже документов, — поделился Владимир.

Мужчина не исключает, что Татьяна поселится у него. Кстати, остальные дети еще не знают, что их сестры погибли мучительной смертью.

Следователи возбудил в отношении 33-летнего подозреваемого уголовное дело по статье «Убийство» и «Покушение на убийство».