Как отреставрировать ванну: три варианта действий

Почти в каждой городской квартире имеется ванна. С течением времени она, как и любой другой предмет быта, который используют с завидным постоянством, начинает терять свои качественные свойства. Верхний слой эмали истирается, на нем появляется паутинка трещин, образуются сколы и желтоватые пятна. Покрытие становится шершавым, постепенно приходя в негодность. Существуют два пути решения проблемы: замена ванны и ее реставрация. Первый вариант окажется весьма дорогостоящим, ведь он будет включать в себя как минимум стоимость нового изделия, демонтаж старого и установку нового. К тому же, с большой долей вероятности, это повлечет за собой ремонт всей туалетной комнаты — поэтому, чтобы сберечь семейный бюджет, рассмотрим различные способы восстановления ванны.

Существуют три основных метода:

— ремонт эмалированной поверхности;

— реставрация жидким акрилом (стакрилом);

— ремонт при помощи установки специального акрилового вкладыша.

Для того чтобы провести реставрацию эмалированной поверхности ванны, вам придется предварительно тщательно ее подготовить к нанесению нового слоя эмали.

Вам понадобятся:

— УШМ (болгарка);

— шлифовальные круги к УШМ;

— строительный фен;

— автомобильная шпатлевка (полиэфирная, быстро застывающая);

— пылесос;

— полиэтилен;

— отвертка;

— малярный скотч;

— абразивный порошок;

— наждачная бумага;

— преобразователь ржавчины;

— безворсовая ткань;

— широкая кисть;

— обезжириватель;

— средства индивидуальной защиты (респиратор и перчатки);

— двухкомпонентная эмаль.

На подготовительном этапе работы проводят в следующем порядке:

1. Берется абразивный порошок, посыпается старое покрытие. Наждачной бумагой, либо болгаркой с насадкой в виде шлифовального круга ванна зачищается до тех пор, пока на ней не проступят риски от абразива. На данном этапе работ не требуется смывать чистящее средство.

2. Если на поверхности обнаружилась коррозия, то в местах ее появления наносят преобразователь ржавчины, затем выжидают около 30 минут. После этого зачищают обработанные участки наждачной бумагой.

3. После проведенных шлифовальных и антикоррозионных работ следует смыть все фракции водой.

4. Следующий этап — обезжиривание. Специальное средство наносится на кусок ткани без ворса или на салфетку. Ванна тщательно протирается.

5. После этого обрабатываемая емкость наполняется горячей водой до самых бортиков и прогревается в течение 10-15 минут.

6. Вода сливается. Ванна протирается тканью насухо. Если воспользоваться строительным феном, то влага испарится быстрее, и это несколько ускорит процесс реставрации.

7. Важно проконтролировать, чтобы на поверхности не осталось ворсинок или крошек старой эмали, не говоря уже о серьезных дефектах и заметных глазу неровностях. Если всё в порядке, то наносится заранее заготовленная автомобильная шпатлевка. После ее высыхания ванная отшлифовывается мелкофракционной наждачной бумагой.

Вся пыль, которая осталась на изделии, лучше всего устраняется пылесосом. Поверхность обезжиривается еще раз.

8. Душевой шланг демонтируется, а краны и слив укрываются полиэтиленом.

9. Сифон под ванной и решетка слива снимаются при помощи отвертки. Не забудьте подставить какую-либо емкость под сливное отверстие, ибо капли эмали могут повредить напольное покрытие.

10. В довершении берется малярный скотч, и им оклеиваются все плоскости, находящиеся в непосредственном контакте с ванной.

Если в дополнение вы укроете раковину и иные предметы интерьера полиэтиленом, то сможете предохранить их от случайных брызг эмали.

Подготовительный этап можно считать оконченным.

Самое время приступать к самой реставрации. Для этого нужно:

1. Взять двухкомпонентную эмаль, и, внимательно изучив инструкцию, поместить в удобной емкости оба элемента в нужных пропорциях, затем тщательно их перемешать.

2. При помощи кисти (удобного неширокого валика или распылителя) наносится полученный раствор. Сначала делают горизонтальные, и лишь затем — вертикальные мазки.

3. Небольшой отрезок времени дается на небольшое подсыхание эмали (точное время должно быть указано в инструкции — но она не должна высохнуть полностью). Затем наносится второй слой, а неизбежно образовавшиеся потеки аккуратно выравниваются кистью.

4. По желанию можно еще раз нанести слой эмали на дно ванны.

Окончательная полимеризация эмали произойдет за 5-7 дней. После этого можно пользоваться новым покрытием. Срок его службы составит около 6-7 лет.

Реставрация ванны жидким акрилом хороша тем, что специальная смесь (стакрил) распределяется по поверхности самостоятельно, образуя при этом ровную плоскость, и не обладает при этом стойким едким запахом.

Все действия на подготовительном этапе полностью совпадают с указанными ранее в инструкции для подготовки ванны к нанесению эмали.

После этого работы делаются в следующем порядке:

1. Акриловая смесь замешивается согласно инструкции.

2. Раствор плавным и небыстрым движением выливается на верхний край ванны. По достижении середины стенки струя всё теми же аккуратными движениями равномерно распределяется по всему периметру ванны.

3. После замыкания круга процесс повторяется, только теперь не с верхнего края, а с краев ванны. Все излишки раствора уйдут в сливное отверстие. Если образуются пузыри, то их можно будет сразу загладить кистью.

Застынет такое покрытие в течение примерно 4 суток. Срок его службы составит около 20 лет.

Установка акрилового вкладыша — пожалуй, самый простой, но наиболее дорогостоящий метод. Придется заказать изготовление вкладыша под конкретную ванну у специалистов, но можно самостоятельно заняться монтажом.

Для этого следует:

1. Очистить и обезжирить поверхность.

2. Поместить вкладыш в ванну.

3. Проверить совпадение сливных отверстий.

4. Подрезать вкладыш по линии размещения плитки на стене.

5. После того, как все размеры проверены, на внутреннюю сторону ванны и внешнюю — вкладыша нанести клей, после чего совместить оба изделия.

6. Полученные стыки дополнительно обрабатывают силиконовым герметиком.

7. Ванна заполняется холодной водой и оставляется на сутки.

Срок эксплуатации ванны с акриловым вкладышем — 9-10 лет.