В Сокольниках стартовал праздник футбола

Сегодня, 30 июня, на открытой футбольной площадке спортивного комплекса «Лидер» в парке «Сокольники» стартовал праздник футбола для юных игроков и их родителей.

В программе — праздничные матчи в честь чемпионата мира по футболу, а также футбольные конкурсы и товарищеские матч среди детей и их родителей. Среди участников соревнований — юные футболисты и родители районов Бутово, Новые Черемушки, Зюзино и Сокольников. Для удобства зрителей и участников организованы раздевалки и уютное кафе с домашней кухней.

Мероприятие продлится до 15:00. Подробную информацию можно найти на официальном сайте парка.

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