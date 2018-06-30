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В Сокольниках стартовал праздник футбола
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В Сокольниках стартовал праздник футбола 

Москва меняется 54 минуты назад
Фото: Москва меняется
Сегодня, 30 июня, на открытой футбольной площадке спортивного комплекса «Лидер» в парке «Сокольники» стартовал праздник футбола для юных игроков и их родителей.
В программе — праздничные матчи в честь чемпионата мира по футболу, а также футбольные конкурсы и товарищеские матч среди детей и их родителей. Среди участников соревнований — юные футболисты и родители районов Бутово, Новые Черемушки, Зюзино и Сокольников. Для удобства зрителей и участников организованы раздевалки и уютное кафе с домашней кухней.
Мероприятие продлится до 15:00. Подробную информацию можно найти на официальном сайте парка.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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