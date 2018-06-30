Ночные «кошмарные вопли» под Кировском. Что это было?

Необычный сигнал поступил от нашего читателя, рыбачившего в утренние часы на Неве, и ставшего свидетелем душераздирающих воплей неподалеку. Может быть, кто-то из вас сможет пролить свет на обстоятельства этого случая?

ivbg.ru приводит полученное сообщение (орфография и пунктуация сохранены):

"В ночи были стремные крики под Кировском на берегу. Какой-то криминал не исключен. Но надеюсь, что я не ошибся. Вроде как, ничего в интернете нет. Пишу, может кто слышал что или знает?

По порядку. Решил утром на бережок с удочкой. Пришел на место. Не успел толком разложиться, как дикий крик ниже по реке. Кошмарные вопли, трендец. До мурашек. Решил тихо поближе пойти посмотреть. Шел с километр наверно. Все громче. Думал было человек, а понял потом что животное скорее. Только прям орет, в голос, и даже не стоны, а просто стеной вопли отчаянные. В общем, жуть. И вроде громко уже сил нет, а сколько ни иду, все громче и страшнее. Главное мобильника нет, жена дома просит оставлять, чтоб не гулял не залипал, ревнует. А вот так и не набрать никого. И в итоге решил не идти, со скотиной одному делать нечего. Мы с тремя мужиками лет десять назад корову еле-еле из макарьевского болота вытащили, все в грязи по уши намучались часа 3, но спасли. Стал в итоге уходить. Но крики такие, издалека опять подумал, что режут. Развернулся опять, а потом опять не дошел в итоге. За все время ни единого слова. Понял, что не человек. Там перерывы были временами. И потом опять рев, никаких слов. А я час уже мотался, снасти не хотел потерять. Пока дошел до своего места, стихло все вдали, я все сидел и слушал, но тихо уже было. Там или корова в воду упала, ногу сломала и шла в сторону от меня. Или еще как вариант лось подбитый с трассы добежал. Дергается видно, мучается.

Вот нашел на картах фотку места, как раз проходил его. Но потом еще минут 10-15 ниже шел не спеша, пока обратно не свернул. Но крик был такой, что и в Дубровке может слышали. Нет такой информации? Подумываю вот обратиться, но пока не понимаю куда".

Так есть ли другие очевидцы? Отзовитесь!