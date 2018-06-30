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Кукла Барби стала инженером и обучает детей программированию
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Кукла Барби стала инженером и обучает детей программированию 

TechCult 43 минуты назад
Фото: TechCult
Жизнь одной из самых узнаваемых кукол в мире, легендарной Барби, насчитывает более 60 лет, за которые было выпущено порядка двух сотен модификаций куклы под разные профессии. Новая версия, появившаяся на этой неделе, представляет собой инженера-программиста, который не только визуализирует востребованную профессию, но и поможет обучить детей основам IT. По данным министерства экономики США, в этой стране в 2017 году женщины занимали лишь 24% мест в направлении STEM (Наука, Технологии, Инженерия, Математика). Чтобы исправить ситуацию, кадры нужно готовить сызмальства, и при помощи кукол тоже. Для этого Барби превратили в некоего наставника, старшего коллегу, который помогает детям освоиться на программной платформе Tynker.
Tynker — открытая среда для освоения принципов программирования для самых маленьких. Она представлена в виде приложений для мобильных ОС, в которых дети при помощи блоков команд учатся строить алгоритмы, управлять нарисованными роботами, решать логические задачи. В комплекте с Барби-инженером идут шесть новых бесплатных уроков для этой среды.
Сама Барби IT-шник отражает современное представление о дресс-коде стартапера-инженера. Потертые джинсы, такая же куртка, майка с принтом «эти пятна с прошлого года» и непременные защитные очки. Плюс важный элемент, длинные волосы кукол убраны в безопасные прически, что должно мотивировать детишек следить за свои внешним видом во время работы.
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