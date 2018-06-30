Как заточить нож за 3 минуты

Нож стал настолько тупым, что приходится резать хлеб ложкой? Не беда, есть быстрый и очень простой способ вновь вернуть бритвенную остроту верному кухонному товарищу — дел будет всего на 3 минуты!

Никаких дорогих точилок не понадобится, хватит и самого обычного, дешевого точильного бруска. Убедитесь только, что на поверхности нет никаких канавок, а средняя часть ровная, иначе ничего хорошего из затеи не выйдет.

Смочите точильный брусок перед началом работы, чтобы к нему не прилипали частицы железа. Угол наклона лезвия постоянный все время, примерно 15-20 градусов.

Двигайтесь от рукояти к кончику лезвия плавными движениями. Само лезвие прижимается к точилу указательным пальцем — нажим не нужен только на стадии полировки.

Всего за три минуты упорной работы вы вернете лезвие в первозданное состояние. Способ работает для всех ножей, даже для тех, что сделаны из старого советского напильника.