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Как заточить нож за 3 минуты
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Как заточить нож за 3 минуты 

Don't Panic 35 минут назад
Фото: Don't Panic
Нож стал настолько тупым, что приходится резать хлеб ложкой? Не беда, есть быстрый и очень простой способ вновь вернуть бритвенную остроту верному кухонному товарищу — дел будет всего на 3 минуты!
Никаких дорогих точилок не понадобится, хватит и самого обычного, дешевого точильного бруска. Убедитесь только, что на поверхности нет никаких канавок, а средняя часть ровная, иначе ничего хорошего из затеи не выйдет.
Смочите точильный брусок перед началом работы, чтобы к нему не прилипали частицы железа. Угол наклона лезвия постоянный все время, примерно 15-20 градусов.
Двигайтесь от рукояти к кончику лезвия плавными движениями. Само лезвие прижимается к точилу указательным пальцем — нажим не нужен только на стадии полировки.
Всего за три минуты упорной работы вы вернете лезвие в первозданное состояние. Способ работает для всех ножей, даже для тех, что сделаны из старого советского напильника.
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