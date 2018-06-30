«Зачем мои глаза это видели?»: 155-килограммовая Тесс Холлидей опубликовала голое фото

Не секрет, что полные люди у многих ассоциируются с больными и нормальный вес для подавляющего большинства более предпочтителен. Но 32-летняя модель plus-size Тесс Холлидей доказывает — можно радоваться жизни и с большим количеством лишних килограммов. При этом она подчеркивает, что является здоровой женщиной.

Гнет общественного порицания накладывает отпечаток на жизнь тех, кто отличается от других. Что и говорить о полных людях, которых зачастую с самого детства осуждают за лишний вес. В результате крупные люди обрастают не только новыми килограммами, но и комплексами, с которыми потом приходится бороться. Есть и другой путь — американская пышнотелая модель Тесс Холлидей призывает не осуждать себя за полноту, а принять тела такими, какие они есть. Это принцип, на котором и основан ставший популярным бодипозитив.

Красавица устала от постоянных насмешек и неуместных вопросов, которые получает, даже став высокооплачиваемой моделью с мировой известностью: «Изначально я говорила — я здорова, мой холестерин в норме, у меня нет гипертонии и сахарного диабета. Но теперь использую другой подход. Я не считаю, что обязана объяснять что-то и доказывать незнакомцам, поскольку это не их дело».

155-килограммовая Тесс приняла участие в очередной фотосессии, снявшись для журнала SELF. На одной из фотографий знаменитость изображена в обнаженном виде, что вызвало волну обсуждения в социальных сетях: «Шикарная женщина, пусть и большая, она очень харизматичная». «Зачем мои глаза это видели? Огромная голая женщина». «Нет, ну нельзя так, прикрылась бы хоть…» «Очень откровенно, она ломает стереотипы, молодец!»

«Вау, я в восторге от ее самоуверенности. У меня 10 лишних килограммов, которых я очень стесняюсь, а у нее — 100 и вообще не парится по этому поводу». «Не понимаю, с какой целью она опубликовала такие снимки? Это слишком». «Чтобы люди изменили отношение к полным, нельзя их постоянно осуждать за вес, они имеют право жить, как хотят». У Тесс Холлидей много поклонников, она замужем и воспитывает двоих детей. При этом она продолжает обнажаться в кадре, ничуть не комплексуя из-за объемных форм, и выходить на подиум в откровенных нарядах.