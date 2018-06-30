Ещё
Фанаты дали Алле Вербер ценный совет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фанаты дали Алле Вербер ценный совет 

Russianshowbiz.info 33 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Журналистка и директор ЦУМа рассказала подписчикам в Инстаграм о необходимости больше времени тратить лично на себя.
Однако уже на следующий день 60-летняя бизнес-вумен сообщила своим читателям, что не смогла уделить себе ни минуты, поскольку была вынуждена переезжать с одной деловой встречи на другую, находясь в Париже. В результате такого насыщенного графика Алла даже осталась без завтрака, обеда и ужина. Вечером Вербер ждал рейс в Москву.
Алла поинтересовалась мнением подписчиков, стоит ли жертвовать личным временем ради любимой работы. Поклонники посоветовали Вербер не слишком часто проводить подобные эксперименты со здоровьем: «Сейчас это не заметно, но со временем, возможно, закончится чревато. Надеюсь, это не часто происходит. Мозгами нужен корм, а вы его лишаете». Подписчики заметили, что так Алла зарабатывает деньги на достойную жизнь, но жизни не видит из-за постоянной занятости.
Russianshowbiz.info: последние новости
Мария Погребняк спровоцировала подписчиков Робби Уильямс рассказал о своей болезни Татьяна Котова назвала Мексику вторым домом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужской взгляд: «Просил переспать — получи»13
Тест: кем вы были в прошлой жизни22
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Исчезающие бикини: мода для храбрых63
Боня похвасталась идеальной фигурой в купальнике6
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение