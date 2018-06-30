Фанаты дали Алле Вербер ценный совет

Журналистка и директор ЦУМа рассказала подписчикам в Инстаграм о необходимости больше времени тратить лично на себя.

Однако уже на следующий день 60-летняя бизнес-вумен сообщила своим читателям, что не смогла уделить себе ни минуты, поскольку была вынуждена переезжать с одной деловой встречи на другую, находясь в Париже. В результате такого насыщенного графика Алла даже осталась без завтрака, обеда и ужина. Вечером Вербер ждал рейс в Москву.

Алла поинтересовалась мнением подписчиков, стоит ли жертвовать личным временем ради любимой работы. Поклонники посоветовали Вербер не слишком часто проводить подобные эксперименты со здоровьем: «Сейчас это не заметно, но со временем, возможно, закончится чревато. Надеюсь, это не часто происходит. Мозгами нужен корм, а вы его лишаете». Подписчики заметили, что так Алла зарабатывает деньги на достойную жизнь, но жизни не видит из-за постоянной занятости.