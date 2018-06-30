Одессит в Костроме: свежий взгляд на костромские магазины

В конце минувшего года в Кострому переселился одессит. Это наш коллега, журналист Олег Де-Рибас . В Одессе он известен также как краевед, публицист и писатель, автор ряда книг об истории России и «Южной Пальмиры». А еще Олег Де-Рибас является представителем и биографом одесской ветви древнего испано-итальянского рода. Наиболее известной личностью, принадлежащей к этой фамилии, был российский адмирал И. М. де-Рибас — основатель Одессы.

На K1NEWS.RU есть специальная рубрика — «Одессит в Костроме». В ней уже 12 публикаций. О медицине, образовании, разнице российских и украинских «гаишников» . Очередной выпуск посвящен магазинам.

Невеликие комбинаторы

В половине восьмого (вечера) с юго-запада, со стороны деревни Коряково, в город въехал немолодой человек лет…, впрочем, это-то как раз и неважно. А важно то, что это произошло уже достаточно давно, и с тех пор тот самый «приезжий» успел претерпеть чудесное превращение — он стал местным покупателем с некоторым стажем!..

В губернском городе К. было так много продовольственных магазинов, что, казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы стать чревоугодниками. В начале 1970-х шел такой, если кто помнит, популярный болгарский телефильм, который назывался «На каждом километре». Уж забылось, о чем была эта лента, но название ее как нельзя более подходит к манере дислокации «съедобных» магазинов, разве что «точки» расположены еще ближе друг к другу, не далее чем на расстоянии тройного прыжка.

Продовольственные магазины, закинувшие свои обширные сети, ведут друг с другом заочный, незримый бой. И нам, оголодавшим их клиентам, казалось бы, можно потирать руки и радоваться этой братоубийственной конкуренции, вроде бы снижающей цены на товары, если бы не один нюанс. Дело в том, что изнемогшие в борьбе друг с другом продавцы все более активно берутся за нас — приобретателей…

Конечно же, скидки на товары объективно лучше, чем надбавки, но они вовсе не являются абсолютным благом. Скидка — это завуалированная форма коррупции, с ее помощью нас заставляют совершить не всегда выгодную сделку. Притом система скидок в Костроме отличается невиданным размахом, какой не снился даже видавшей виды, предприимчивой Одессе. Там в маркетах, что в «супер», что в «гипер», что в самых обычных лавках «у дома» пошли гораздо дальше мелочного обмана и сегодня поступают более цинично. Например, в каком-нибудь «длинном» чеке выбивают две-три-четыре единицы товара вместо одного. А если ты поймаешь юную и миловидную кассиршу на этом «кидалове», то тебе за твои деньги разыграют целый цирк а-ля «дяденька не бейте» с самыми искренними извинениями и мокрыми глазами. Одесситы же, в целом не жадные и отходчивые, получат назад переплаченные деньги и поступят по известному принципу: «Моряк салагу не обидит». Торговать, да и покупать в Одессе — это высокое искусство…

Вернемся к нашим костромским баранам-скидкам. Они порою реально велики, настолько, что кажется даже, если походить по продмагам, то можно найти такой продукт, за который тебе еще доплатят, чтобы ты его взял. С другой стороны надо понимать, что уцененный товар в 90 случаях из 100 означает, что он либо изначально был неходовым, либо потеряет свои качества в ближайшее время, если этого уже не произошло. Но главная беда скидок в том, что именно продовольственные магазины, благодаря большому торговому обороту при мелкой, розничной торговле являются «полем Чудес в стране Дураков», потенциальным рассадником воровства и обмана покупателей.

Вначале я не обращал внимания на цены+скидки и, поедая «Костромской» сыр, улыбался тому, что получается не «Одессит в Костроме», а как бы «Кострома в одессите». Но однажды покупая всего лишь два товара со скидками и получив две проблемы (одна — забыли поменять ценник, вторая — ой, простите, виноваты), я прозрел. Две «ошибки» из двух — это, товарищи, чересчур даже по одесским меркам. С тех пор я нашел в своих чеках немало «неточностей» известно в чью пользу, что призываю делать и вас. Ведь проверяя товарные чеки, вы боретесь не только за свои деньги, но и за доброе имя города.

Все эти мелкие мошенничества, конечно же, не изменили мое мнение о Костроме, как о здоровом организме, привитом от бытовой коррупции. Мне уже не раз приходилось отмечать, что мы с вами живем в добропорядочном и законопослушном городе, населенном такими же гражданами, и я не намерен отказываться от этого заявления из-за некоторых особенностей местной торговли. Но если в Кострому когда-нибудь окончательно пролезет и укоренится жульничество, то это произойдет благодаря скидкам на продукты! Всё, братья-покупатели, извините, поспешу в магазин, возьму в этот жаркий день жидко-холодного и чего-нибудь из даров моря. Куплю, наверное, со скидкой…