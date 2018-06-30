Аллеи Славы в Тюмени не будет: тысячу бесплатных саженцев отдали в Коломну

Представители администрации Тюмени считают, что это провокация со стороны организаторов конкурса

На днях стало официально известно, что Аллеи Славы, которую планировали разбить в Антипино, не будет. 1000 бесплатных деревьев, которые наш областной центр выиграл благодаря участию тюменцев в конкурсе, направили в другой город. Свое решение организаторы акции «Аллея Славы»— представители питомника «Экоплант» — объяснили тем, что администрация города не предоставила транспорт для доставки саженцев.

— Мы сразу сказали, что не готовы понести такие транспортные расходы. Потом началась официальная переписка и нам прислали какие-то соглашение о том, что если наши растения не приживутся, то нам еще пени какие-то выставят. Что это такое? Мы дарим растений почти на миллион рублей, а нам еще собираются какие-то пени выставлять? В итоге вопрос по доставке так и не решили, сказали, что деньги на это в бюджете не заложены. Архангельск все быстро решили и мы все поставили. В итоге деревья, которые мы выделяли для Тюмени уже отдали. Их забрали по-моему в Коломну, — рассказал 72.ru Валентин Зеленков, заместитель генерального директора ООО «Питомник растений».

В администрации Тюмени считают, что решение организаторов конкурса направить саженцы в другой город, является провокационным. Чиновники утверждают, что пытались договориться и отсрочить посадку до осени. К этому времени они планировали провести конкурс на оказание услуг по доставке деревьев. Для выполнения этой задачи были необходимы не только рефрижераторы, но и специалисты, которые могли обеспечить уход за саженцами на протяжении пути.

— Летом никто деревья не садит. У нас есть подозрения, что у организаторов конкурса изначально не было желания выполнять взятые на себя обязательства. Как по жаре везти саженцы? Какого качества посадочный материал прибудет в Тюмень? Мы изначально говорили об осеннем периоде. Во время ведения переговоров организаторы конкурса не назначили единого куратора, с которым можно было решать все вопросы. Нас все время направляли от одного человека к другому. Нам даже не сказали, куда и когда ехать за саженцами. Изначально в условиях конкурса было написано «определяем победителей, места для посадок и доставляем», но в итоге администрация Тюмени оказалась крайней в невыполнение обязательств, которые организаторы конкурса брали на себя, — рассказали 72. ru представители администрации Тюмени.

Изначально питомник заявлял о своей готовности направить в Тюмень саженцы сливы, яблони, черешни, кизильника и сибирского бересклета.