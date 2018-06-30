Как дети променяли смартфоны на православные хоругви

— Да они совсем непослушные. Черешню не едят. У нас в семинарии ребята эту черешню в один миг сметают, — 18-летний вожатый Константин внешне спокоен. Видно, он из тех молодых людей, кого не останавливают трудности общения с подростками.

В четверг ранним утром теплоход «Родина» доставил к старому салехардскому причалу 115 юных тюменцев, за которыми нужен глаз да глаз, вожатых и взрослых. Пока дети спали, сопровождающие уже вовсю хлопотали по хозяйству. Пассажиров — участников традиционного «Славянского хода 2018» ждал крестный ход до собора святых апостолов Петра и Павла с чудотворной иконой Абалакской Божией Матери и образом святителя Иоанна Тобольского…

Увы, невзлюбившие черешню гимназисты просыпаются с великим трудом. В семь утра вы не встретите на палубе ни одного ребенка — раннее утро, как и спелая ягода, явно не для этих детей. Скажи им, что в монастырях бдения начинаются в 4 утра, так они изумятся. Нынешняя детвора сильно отличается от своих предшественников — участников «Славянского хода» начала 2000-х. Мало того, что засони и не любят витамины, так еще и жить не могут без своих смартфонов. Вожатый Константин, тобольский семинарист, рассказал о буднях детворы на теплоходе.

— Я уже третий год становлюсь вожатым. С детьми «Славянского хода» бывает сложно, если сразу не наладишь отношения в коллективе, — признается собеседник. — В этом году набор сложный попался. Строптивые, слушаются плохо, держатся сами по себе. Дневники вести не хотят… А владыка — он всегда с нами на корабле путешествует — благословил каждого отражать важные моменты дня минувшего. После окончания смены проводится конкурс на самый интересный дневник.

— Решили устроить праздник непослушания?

— Да им ведь и в еде не угодишь, — семинарист Константин рассуждает, как заправской родитель. — Здесь превосходный стол: рыба каждый день, фрукты, ягоды на десерт. Трапеза очень достойная. Но, представьте себе, не все едят красную рыбу. Удивительно такое наблюдать. Особенно нам, семинаристам. Мы привыкли к достаточно жесткому пищевому режиму, соблюдаем все посты. Так что «Славянский ход» для семинаристов — это даже в какой-то степени отдых…

Помимо трудностей с детьми, Константин подчеркивает и некоторый дискомфорт в путешествии с юга на север летом. Обычно в июне все едут с севера на юг, но проблема даже не в том, что ты из лета перемещаешься в весну. Ведь даже для бывалых путешественников непривычен долгий полярный день и белая ночь. Организм сбивается с биоритмов, а тут еще больше сотни детей на борту, для которых режим — необходимое условие нормального настроения и здоровья. Так вот почему даже в 8 утра сонные растрепанные дети с полотенцами и раскрасневшимися от умывания лицами с трудом собираются на крестный ход!

— Долгий день, незаходящее солнце заставляют нас в семинарии заранее продумывать досуг детей, — продолжает Константин. — Помимо традиционных шахмат и шашек, кино и рисования стенгазет, мы берем с собой музыкальные инструменты для конкурсов. Барабаны, скрипки, гитары — всё предоставляет Тобольская семинария. Инструмент расположили на корме корабля, прям на свежем воздухе. Благо погода отличная, один раз только ливень прошел сильный, как раз когда мы были на берегу, в Увате. Промокли все.

— Кстати, в Увате одно время служил службы отец Зосима (Горшунов), духовник Тобольской семинарии. Лет двадцать уже не видала его. А ведь он служил первые литургии в Салехарде, многих крестил, стал духовным отцом для первых прихожан окружной столицы. Знаете такого батюшку? — спрашиваю я Константина.

— Его все знают, — улыбается семинарист. — Он не меняется внешне с течением времени, вообще никак. Всегда выглядит на 50, хотя иногда мне кажется, что ему лет триста. Его все уважают, хотя он не строгий. Он лояльный, понимающий каждого человека, и он очень грамотный. Преподает литургику, живет в монашеском корпусе Тобольского кремля.

Пока Константин делится впечатлениями о жизни в семинарии, капитан по радио объявляет общий подъем для самых фанатичных любителей сна.

— Сидят порой до ночи в планшетах и телефонах, да еще и ночь белая, вот и не высыпаются, — объясняет Константин сонный вид подопечных.

— Разве на теплоходе можно пользоваться телефонами?

— Отчего ж нельзя? По закону мы запретить не можем никак. Только ограничить после отбоя. И с этим как раз проблемы. Кстати, у всех подростков явно ненормальное пристрастие к телефонам. О своем поколении я еще могу сказать, что мы не так погружены в смартфоны, спокойно к ним относимся. Но те, что младше, жить без них не могут. Выходит так, что лишь взяв иконы и хоругви, они оторвутся от этого пагубного занятия.

Константин уходит собирать детей к выходу на пристань. Уже готовы и в полном облачении священники, также прибывшие теплоходом из Тобольска.

— «Славянский ход» — православная детская экспедиция, проводится много лет в Тобольской митрополии, — рассказывает иерей Петр (Овчинников), директор экспедиции. — Из Тобольска мы отправились 23 июня, в день памяти святителя Иоанна Тобольского. Проезжаем по населенным пунктам, проходим крестными ходами к местным храмам. Церкви ведь строятся и для взрослых, и для детей. Но именно дети, идя с флагами, хоругвями, песнопениями, показывают всю красоту православной веры. А еще несколько лет уже проводится смена «Славянского хода» на поезде, в конце сентября — начале октября.

На вопрос, отличаются ли дети этого хода от детей прошлых экспедиций, отец Петр ответил так:

— Дети есть дети. Они из православных храмов, воскресных школ, гимназий. Есть чада, которые в храм почти не ходили. А отбор совершают священники на местах. Так что имеются и трудновоспитуемые ребята среди них.

Вероятно сами священники, отбирающие детей для «Славянского хода», руководствуются такой логикой: если у ребенка трудный характер, его нужно поместить в благоприятную среду сверстников и под присмотром мудрых семинаристов и терпеливых, добрых батюшек отправить в небольшое путешествие. Раньше все дети мечтали о путешествии…

КОММЕНТАРИЙ

Столько детей — большая ответственность

Владимир Шараев, старпом теплохода «Родина»:

— На маршруте от Омска до Салехарда я уже 11 лет. Наш теплоход класса «река — море», построен в ГДР в 1956 году, порт приписки — Омск. Каждые три года на судне проходит средний ремонт. Но мы и так поддерживаем всё в чистоте и порядке, каюты почти не менялись и сохранили свой первозданный ретровид. Уже шесть лет хожу на теплоходе со «Славянским ходом». Много детей на одном корабле — это большая ответственность. Мы их знакомим с техникой безопасности и проводим экскурсию по кораблю.

ДЕТАЛИ

Владыка подарил Дмитрию Артюхову икону

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, возглавляющий миссионерскую экспедицию «Славянский ход», встретился с врио губернатора Арктического региона.

— «Славянский ход» стал для Ямала доброй традицией, — отметил Дмитрий Артюхов. — Это важное для православных событие и наглядный пример добрососедских отношений Ямала, Тюменской области и Югры. Во время своего путешествия участники экспедиции посещают все три субъекта, что символизирует духовное единение в сохранении православных святынь и нравственных идеалов.

Митрополит поблагодарил за теплый прием, и передал в дар Дмитрию Артюхову образ святителя Иоанна Тобольского.