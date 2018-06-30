Чемпионат мира по футболу в России: Гэн Сёдзи блистательно выступает на земле, где покоится прадед

Есть человек, который особенно радуется хорошей игре японской команды на Чемпионате мира по футболу в России. Это — бабушка футболиста Гэн Сёдзи (Geng Shouji), которую зовут Мориэ (Morie). После войны ее отец попал в сибирский плен и так из него не вернулся. Мориэ-сан закрывает глаза и видит успех своего внука на земле, где спит вечным сном её отец.

Сёдзи хорошо справляется с нападающими мирового уровня. Как игрок, входящий в национальную японскую лигу футбола и не игравший за зарубежные клубы, он был единственным, сыгравшим два матча в первой лиге. Мориэ-сан, наблюдая игры с его участием по телевизору, в моменты, когда его сбивает противник, восклицает: «Ты в порядке? »

К России, как принимающей стране, у нее особые чувства.

Когда Мориэ-сан было 7 лет, её отец Рюкити Асано (Ryūkichi Asano) получил «красную повестку», то есть мобилизационное предписание. А как отец любил есть сладкое! Бабушка вспоминает, как в день отъезда в Маньчжурию, уходя из дома, он зачерпнул из горшка сахар и набил им себе полный рот.

Через некоторое время от отца пришло письмо, в котором он спрашивал о здоровье детей. Уже после войны пришла почтовая открытка, из которой семья узнала о его интернировании в Сибирь, в Иркутскую область. «У меня отобрали очки, авторучку и наручные часы. Но хуже всего то, что здесь очень холодно». После этого сообщения от отца прекратились.

Отца не было и среди ставших возвращаться из Сибири японских военнопленных Мать, госпожа Сизуэ (Shizue), безрезультатно обивала пороги всевозможных правительственных учреждений с целью узнать его судьбу. И вот однажды, пришло приглашение из мэрии получить свидетельство о смерти отца. «Мне очень жалко, что нет никакой информации о том, как он умер, какими были последние дни его жизни», — говорит Мориэ-сан.

В семье было четверо детей, и Мориэ, как старшая из них, помогала матери их растить. Послевоенные времена для всех были очень суровые. Радовались только когда подросшие члены семьи выходили замуж или женились, рожали детей, расширяя тем самым семью. Сёдзи стал играть в футбол в средней школе в Северном Ёнаго, в префектуре Тоттори. Если в ближайшем городе Мацуэ был матч с его участием, вся семья приходила его смотреть. А после того, как он стал играть за клуб «Кашима Атлерс» (Kashima Antlers) азарт семейных болельщиков усилился. Мориэ делала вырезки из газет и журналов, а ее муж Садао записывал игры на видео. Эта семья много раз оказывала футболисту самую горячую поддержку.

Когда Садао умер в марте прошлого года, Сёдзи участвовал в играх Азиатской финальной квалификации. Поэтому он не смог присутствовать на похоронах, но пообещал в телефонном звонке «для дедушки показать свою лучшую игру».

Игру внука на Кубке мира в России, можно смело назвать выполнением данного обещания. Из-за хронического заболевания бабушка Морие не смогла поехать в Россию болеть за своего внука, но она делает это по телевизору. Каждый раз, когда на экране появляется российское синее небо, а под ним блестящую игру показывает её внук, она восклицает: «Дед и прадед, смотрите, как он для вас играет!»

28 июня Япония будет сражаться за выход в очередной этап Чемпионата Мира с командой Польши.