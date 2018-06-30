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Волочкова спрятала полуобнаженную грудь за ребенка в Туле
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Волочкова спрятала полуобнаженную грудь за ребенка в Туле 

Пятый канал 36 минут назад
Фото: Пятый канал
Как видно на фотографии, опубликованной Анастасией Волочковой в Instagram, она позирует с девочкой из местного танцевального коллектива. Причем, наряд Волочковой более чем провокационный — прозрачные топик и юбка, украшенные неким подобием цветочков.
Instagram @volochkova_art  В итоге пользователи сети раскритиковали балерину за то, что она сфотографировалась с ребенком в столь постыдном наряде.
— Чему они [дети] могут от нее научиться… Это позор и срам! Обратите внимание хоть кто-нибудь! Крик души! — написал один из комментаторов.
Затем поклонники Волочковой принялись защищать своего кумира, объясняя, что, несмотря на любовь к подобным нарядам, сама Волочкова — очень добрый и отзывчивый человек. После этого в дискуссию вмешалась сама «виновница» перепалки, поблагодарив своих фанатов за поддержку.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как Волочкова раздвинула ноги на яхте посреди Москвы. Скандальная балерина опубликовала в Instagram очередную публикацию со шпагатом, но подписчики не оценили.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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