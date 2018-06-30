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Дайнеко подогрела слухи о романе с Воробьёвым чувственным видео
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Дайнеко подогрела слухи о романе с Воробьёвым чувственным видео 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
31-летняя певица в своем инстаграм-аккаунте опубликовала крайне трогательное видео с певцом Алексеем Воробьёвым. Вместе музыканты исполнили одну из композиций с пластинки Воробёва. И простой радостью от выступления такие объятия, и такие страстные взгляды не объяснишь — убеждены прозорливые инстаграм-комментаторы.
instagram @victoriadaineko
Дайнеко, которая прославилась после победы на «Фабрике звезд-5» в 2004-м, известная и завидная невеста российского шоу-бизнеса. СМИ сообщали о его романах с участниками первой «Фабрики звезд» Павлом Артемьевы и Дмитрием Пакуличевым. В 2011-м внимание фанатов было приковано к роману Дайнеко и Воробьева, но пара рассталась в мае 2012-го.
В 2015-м Дайнеко вышла замуж за барабанщика группы DrumCast Дмитрия Клеймана. У четы родилась дочь Лидия. Однако уже в 2017-м они развелись. И уже совсем скоро таблоиды запестрели заметками о романе Виктории с хоккеистом Григорием Паниным. Впрочем, сами селебрити опроворгли эти слухи.
instagram @alexsparrow
Алексей Воробьёв был в отношениях с Анной Чиповской, актрисой театра «Табакерка». С Оксаной Акиньшиной Алексей расстался в мае 2011-го. Артист принимал участие шоу «Холостяк», однако не осчастливил ни одну из девушек.
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