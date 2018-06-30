Дайнеко подогрела слухи о романе с Воробьёвым чувственным видео

31-летняя певица в своем инстаграм-аккаунте опубликовала крайне трогательное видео с певцом Алексеем Воробьёвым . Вместе музыканты исполнили одну из композиций с пластинки Воробёва. И простой радостью от выступления такие объятия, и такие страстные взгляды не объяснишь — убеждены прозорливые инстаграм-комментаторы.

instagram @victoriadaineko

Дайнеко, которая прославилась после победы на «Фабрике звезд-5» в 2004-м, известная и завидная невеста российского шоу-бизнеса. СМИ сообщали о его романах с участниками первой «Фабрики звезд» Павлом Артемьевы и Дмитрием Пакуличевым. В 2011-м внимание фанатов было приковано к роману Дайнеко и Воробьева, но пара рассталась в мае 2012-го.

В 2015-м Дайнеко вышла замуж за барабанщика группы DrumCast Дмитрия Клеймана . У четы родилась дочь Лидия. Однако уже в 2017-м они развелись. И уже совсем скоро таблоиды запестрели заметками о романе Виктории с хоккеистом Григорием Паниным . Впрочем, сами селебрити опроворгли эти слухи.

instagram @alexsparrow