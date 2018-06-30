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Марадона: «Йерро был монстром, когда играл в футбол»
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Марадона: «Йерро был монстром, когда играл в футбол» 

SPORT24.ru 1 час назад
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона выразил комплимент главному тренеру сборной Испании Фернандо Йерро.
”Я считал Йерро монстром, когда он был игроком. Я отправил ему сообщение, в котором сказал, что независимо от тренерского опыта важна компетенция специалиста. Она у него, безусловно, есть”, — приводит слова Марадоны L`Equipe.
Йерро возглавил сборную Испании за день до старта чемпионата мира. Он сменил уволенного со своего поста Хулена Лопетеги. В воскресенье испанцы проведут встречу 1/8 финала ЧМ-2018 со сборной Россией.
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