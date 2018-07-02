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В Мурманске колледж «перепрофилировался» на эскорт-услуги
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В Мурманске колледж «перепрофилировался» на эскорт-услуги 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Девушка, обнаружившая запрещенный сайт эскорт-услуг, рассказала, что его хорошо спрятали. Так, его можно найти, используя ссылку сайта филиала Санкт-Петербургского промышленно-экономического колледжа в Мурманске. Об этом пользователь интернета поделилась в социальных сетях.
Также она рассказала, что не предполагала найти нечто подобное. Девушка лишь хотела зайти на сайт учебного заведения, а попала на сайт эскорт-услуг.
Проверить это сообщение не составляет труда. Достаточно зайти на сайт колледжа. Его адрес можно обнаружить на многих сайтах, содержащих информацию о различных учебных заведениях региона. Ими часто пользуются абитуриенты и их родители при поступлении. После того, как пользователь проходит по данной ссылке, он может увидеть интимные фотографии девушек, а рядом с ними находятся описания услуг.
Однако некоторые ресурсы, направляющие абитуриентов и их родителей на этот сайт, сообщают, что информацию об учебном заведении не обновляли с 2012 года. Вероятно, сайт Мурманского филиала Санкт-Петербургского промышленно-экономического колледжа прекратил свое существование на этом адресе, а на его месте появился новый, который сейчас рекламирует эскорт-услуги.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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