В Армении военнослужащие ЮВО приняли участие в чемпионате Дружбы по военно-прикладному плаванию

Самым зрелищным и сложным был заплыв вольным стилем в обмундировании с вещевым мешком и макетом автомата Калашникова.

Военнослужащие российской военной базы в Армении, в рамках проведения чемпионата Дружбы среди силовых структур двух стран приняли участие соревнованиях по в военно-прикладному плаванию.

Жюри чемпионата выявило сильнейших участников в различных водных дисциплинах среди 35 спортсменов из воинских частей Ереванского и Гюмрийского гарнизонов.

Участники чемпионата состязались в плавании на 100 м вольным стилем и брасом, нырянии в длину, соревновались в комбинированной эстафете. Самым зрелищным и сложным для военнослужащих было испытание в плавании вольным стилем в обмундировании с вещевым мешком и макетом автомата Калашникова.

По итогам четырех видов состязаний сильнейшей стала команда российской военной базы, второе место завоевала сборная команда силовых структур, а бронзовые медали разделили военные пловцы из авиационного соединения и Вооруженных сил Армении.

Победители были награждены переходящим кубком, грамотами и ценными призами.