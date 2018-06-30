В Армении военнослужащие ЮВО приняли участие в чемпионате Дружбы по военно-прикладному плаванию 

Самым зрелищным и сложным был заплыв вольным стилем в обмундировании с вещевым мешком и макетом автомата Калашникова.
Военнослужащие российской военной базы в Армении, в рамках проведения чемпионата Дружбы среди силовых структур двух стран приняли участие соревнованиях по в военно-прикладному плаванию.
Жюри чемпионата выявило сильнейших участников в различных водных дисциплинах среди 35 спортсменов из воинских частей Ереванского и Гюмрийского гарнизонов.
Участники чемпионата состязались в плавании на 100 м вольным стилем и брасом, нырянии в длину, соревновались в комбинированной эстафете. Самым зрелищным и сложным для военнослужащих было испытание в плавании вольным стилем в обмундировании с вещевым мешком и макетом автомата Калашникова.
По итогам четырех видов состязаний сильнейшей стала команда российской военной базы, второе место завоевала сборная команда силовых структур, а бронзовые медали разделили военные пловцы из авиационного соединения и Вооруженных сил Армении.
Победители были награждены переходящим кубком, грамотами и ценными призами.