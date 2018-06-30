Пришла на футбол — готова к интрижке: как мужчины относятся к девушкам на ЧМ

Отправляясь в рабочую командировку по городам-организаторам ЧМ-2018, я ни разу не делала ставку на то, чтобы заполнить досадный пробел на любовном фронте. Но мужчины почему-то считают иначе. Отношение к женщине, приехавшей на турнир максимально однобокое. Что иностранцы, что наши уверены в одном — пришла на футбол, значит готова как минимум к интрижке. Я уже молчу обо всех этих шутках про детей чемпионата (отсыл к детям олимпиады-80).

Лукавить тоже не буду, потому как среди девчонок разных экземпляров полно. В том числе есть и те, кто целенаправленно охотится на диковинных «зверей», преследуя непонятные лично мне цели. Навряд ли одноразовые отношения приведут к чему-то серьёзному, хотя, чем черт не шутит. И если эти леди заточены на такого рода приключения, то я точно на подобную историю не подписывалась, но избежать мерзких подкатов и сальных шуточек в свой адрес все-таки не удалось.

Доброжелательность и тактичность с моей стороны воспринимались исключительно как призывы к действию. Так, наматывая энный километр по Екатеринбургу я встретила велосипедиста-альфасамца Сережу. Лет 35-ти на вид.

«Привет, я за тобой с начала улицы еду», — сказал он.

«Ну, офигеть», — это первая мысль, которая промелькнула в моей голове.

Потом я долго и мучительно пыталась от него отделаться. Без хамства. Просто по-человечески хотела донести, чтобы он шел на все четыре стороны. Но Сережа моргал длинными ресничками, делая вид, что ничего не понимает и сопровождал свои реплики какими-то ужимками, которые, наверно, прокатывали в юношестве.

«Я сейчас велик поставлю, пересяду на машину, и мы с тобой покатаемся по городу. А потом поедем курить кальян, пить вино и смотреть матч у меня дома. Говори свой номер», — заявил он мне на перекрестке одной из улиц, где мы с ним и распрощались, так как после такого суперпредложения я матом поинтересовалась, не перегибает ли он палку.

Сработало сразу.

Следующим моим пунктом назначения стала Казань. Город встретил жарой, поэтому я не мешкая достала из чемодана все свои шорты, юбки, топы, платья, которые из-за саранских и екатеринбургских холодов оказались не в удел. И началось.

В пресс-центре, куда я пришла за пару часов до матча Германия — Корея, до меня докопался лысый колумбийский мачо лет 60 с ослепляющими винирами. Улыбался и приговаривал: «You like a pink panter». С чего вдруг я напомнила ему розовую пантеру, непонятно. После он все зазывал станцевать с ним самбу. На мои отказы отвечал деланным детским: «Бу-бу-бу». Та же самая участь настигла двух девчонок из Испании лет 25-26, сидевших напротив меня. Наш столик прозвали цветочным. Мужчины посматривали в сторону «полисадника» то снисниходительно, то с удивлением, то похотливо.

Потом эстафету перенял местный таксист. Узнав, что я буду гостить у них до 8 июля он заявил:

«Ты тут замуж успеешь выйти за это время. Давай, я тебя покатаю. Понимаешь, да?» Я опешила от такого поворота немного. Потому как точно не ожидала эдакой прыти от сухонького 40-летнего мужичка.

«И этот туда же», — подумала я.

АГН «Москва»/Кирилл Зыков

Игнорируя его нелепые подкаты сказала, что я сюда по работе приехала и в новых друзьях не нуждаюсь от слова совсем. Все мои аргументы он «похоронил» под своим хитрым татарским прищуром и недоверчивым смехом.

В Саранске, кстати, тему: «женщина на ЧМ-2018» забавно «обыграла» охрана пресс-центра. Стоя перед рамкой металлоискателя один из молоденьких стражей спросил:

«А что это у вас внизу джинс?»

«Бусинки и цепочки», — ответила я.

«Ну, смотрите, если запищит, то придется снимать штаны», — парировал он и засмеялся вместе с другими коллегами. Не запищало.

Но были и милые моменты. Например, Карлос и Джон — пенсионеры из Перу, — увидев меня, скачущей с селфипалкой на крыше небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге в надежде сделать удачный кадр, любезно предложили свою помощь и потом спросили: «Ю хэв э бойфрэнд?»

Когда я сказала: «нет», заявили, что их внук — 11-летний Себастьян — подрастет и станет отличной парой для меня.

Ох, надеюсь, моя личная жизнь наладится раньше, чем малыш возмужает.