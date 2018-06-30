7 отличных идей по использованию старых пакетов

СОХРАНИТЬ НАЧАТУЮ БАНКУ КРАСКИ На крышке початой банки обычно засыхают хлопья краски. Чтобы они не попали в остатки краски, проложите между крышкой и банкой пластиковый пакет. СОХРАНИТЬ КИСТИ В КРАСКЕ Если вы делаете в ремонте небольшой перерыв, даже на ночь, вам не обязательно отмывать кисти каждый раз. Просто оберните кисть полиэтиленовым пакетом и краска не засохнет. То же самое применимо для малярных лотков. Полировка мебели или пропитка обуви Когда вы работаете с пачкающими восками или спреями, вам не обязательно искать по всему дому перчатки. Для таких задач, при которых не требуется точная работа пальцев, вы можете просто натянуть на руку полиэтиленовый пакет и прихватить его резинкой на запястье. ПОЙМАТЬ СПЕЛЫЕ ФРУКТЫ Если у вас саду на даче есть плодовое дерево, а вы боитесь, что оно осыпется до того, как вы приедете в следующие выходные, пойдите на хитрость. Обвяжите пакет вокруг ветки со зреющими плодами и тогда вам не придется собирать паданцы. Собачья радость Если ваш щенок любит точить зубы о диванные подушки, сделайте ему чучело подушки. Набейте две старые наволочки, вложенные одна в другую, полиэтиленовыми пакетами. Пакеты очень привлекательно шуршат и ваша мебель будет в безопасности. Одноразовые наколенники Работаете ли вы в саду или затеяли ремонт, вам может быть жалко испачкать ваши новенькие наколенники. Или у вас их может просто не быть. Используйте полиэтиленовые пакеты в качестве чехлов на наколенники или вместо них. Автомобилистам Оставляя машину ночевать на улице в заморозки, оберните зеркала и дворники пакетами. Утром вам не придется соскребать лед с зеркал и дворников. По материалам Good Housekeeping, Nicoletta de la Brown