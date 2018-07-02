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«Челси» рассчитывает решить вопрос с назначением Сарри на этой неделе
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«Челси» рассчитывает решить вопрос с назначением Сарри на этой неделе 

Советский спорт 1 час назад
Фото: ChelseaNews.Ru
«Челси» планирует объявить о назначении итальянца Маурицио Сарри главным тренером команды на этой неделе, сообщает The Guardian.
Назначение Сарри обойдется «Челси» в 38 миллионов евро
Руководство клуба понимает, что не может дольше оставлять ситуацию в подвешенном состоянии, так как уже в следующий понедельник из отпуска выходят игроки, не участвовавшие в чемпионате мира.
В «Челси» окончательно остановились на кандидатуре Сарри, который заменит его соотечественника Антонио Конте, однако вопрос с выплатой компенсаций затянул переговоры.
Напомним, что, во-первых, «Челси» должен заплатить «Наполи», у которого продолжает действовать контракт с Сарри, хотя клуб уже назначил нового главного тренера — Карло Анчелотти. Во-вторых, в случае отставки Конте «синим» придется выплатить компенсацию и итальянцу в размере 11 миллионов евро.
Ожидается, что Сарри подпишет с «Челси» трехлетний контракт с зарплатой в шесть миллионов евро, а еще три миллиона пойдут на комиссионные выплаты.
В итоге назначение 59-летнего итальянца обойдется клубу в 38 миллионов евро.
Добавим, что первый предсезонный матч у «Челси» запланирован на 23 июля в Австралии с «Перт Глори».
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Женский форум  Ещё 7 источников 
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