«Челси» рассчитывает решить вопрос с назначением Сарри на этой неделе

«Челси» планирует объявить о назначении итальянца Маурицио Сарри главным тренером команды на этой неделе, сообщает The Guardian

Назначение Сарри обойдется «Челси» в 38 миллионов евро

Руководство клуба понимает, что не может дольше оставлять ситуацию в подвешенном состоянии, так как уже в следующий понедельник из отпуска выходят игроки, не участвовавшие в чемпионате мира.

В «Челси» окончательно остановились на кандидатуре Сарри, который заменит его соотечественника Антонио Конте, однако вопрос с выплатой компенсаций затянул переговоры.

Напомним, что, во-первых, «Челси» должен заплатить «Наполи», у которого продолжает действовать контракт с Сарри, хотя клуб уже назначил нового главного тренера — Карло Анчелотти . Во-вторых, в случае отставки Конте «синим» придется выплатить компенсацию и итальянцу в размере 11 миллионов евро.

Ожидается, что Сарри подпишет с «Челси» трехлетний контракт с зарплатой в шесть миллионов евро, а еще три миллиона пойдут на комиссионные выплаты.

В итоге назначение 59-летнего итальянца обойдется клубу в 38 миллионов евро.

Добавим, что первый предсезонный матч у «Челси» запланирован на 23 июля в Австралии с «Перт Глори».