У Сарри есть 48 часов, чтобы возглавить «Челси», иначе в клубе остается Конте

Вопрос с главным тренером «Челси» на следующий сезон должен решиться в течение ближайших двух дней, сообщает Football Italia.

Руководство «синих» рассчитывает подписать контракт с бывшим главным тренером «Наполи» Маурицио Сарри, у которого продолжает действовать контракт с клубом.

Договоренность между «Челси» и 59-летним итальянцем по условиям личного контракта уже достигнута. Более того, известно, что в новый тренерский штаб войдут бывший игрок команды Джанфранко Дзола и Джованни Мартускьелло. Однако камнем преткновения остается компенсация, которую «Наполи» требует за разрыв контракта с Сарри.

В «Челси» не намерены дальше затягивать вопрос с главным тренером, поскольку уже в ближайший понедельник игроки команды, не принимавшие участие в чемпионате мира, возвращаются из отпуска. В этой связи, если в ближайшие два дня ситуация не разрешится, нынешний главный тренер Антонио Конте останется на своем посту.