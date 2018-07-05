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У Сарри есть 48 часов, чтобы возглавить «Челси», иначе в клубе остается Конте
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У Сарри есть 48 часов, чтобы возглавить «Челси», иначе в клубе остается Конте 

Советский спорт 45 минут назад
Вопрос с главным тренером «Челси» на следующий сезон должен решиться в течение ближайших двух дней, сообщает Football Italia.
Руководство «синих» рассчитывает подписать контракт с бывшим главным тренером «Наполи» Маурицио Сарри, у которого продолжает действовать контракт с клубом.
Договоренность между «Челси» и 59-летним итальянцем по условиям личного контракта уже достигнута. Более того, известно, что в новый тренерский штаб войдут бывший игрок команды Джанфранко Дзола и Джованни Мартускьелло. Однако камнем преткновения остается компенсация, которую «Наполи» требует за разрыв контракта с Сарри.
В «Челси» не намерены дальше затягивать вопрос с главным тренером, поскольку уже в ближайший понедельник игроки команды, не принимавшие участие в чемпионате мира, возвращаются из отпуска. В этой связи, если в ближайшие два дня ситуация не разрешится, нынешний главный тренер Антонио Конте останется на своем посту.
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Женский форум  Ещё 10 источников 
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