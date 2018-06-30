Алену Водонаеву обвинили в ханжестве и лицемерии

Драма, которая в настоящий момент разыгрывается в жизни Миланы Кержаковой , никого не оставляет равнодушным. Алена Водонаева также решила высказаться в адрес женщины, чья жизнь превратилась в ад «благодаря» мужу.

По мнению Водонаевой, Милана Кержакова (Тюльпанова) сама виновата в том, что ее супруг изменял ей и поднимал на нее руку, а в итоге и вовсе отобрал у нее годовалого ребенка. Причину во всем этом Алена видит одну: каждый человек получает то, чего он достоин. «За м…даков выходят замуж только дуры», — считает Водонаева.

Своими мыслями экс-участница скандального реалити-шоу поделилась в Инстаграме (не забыв сопроводить монолог собственной эффектной фотографией).

Алена призналась, что изначально сочувствовала Милане, но в итоге поставила себя на ее место и поняла, что терпеть такое отношение к себе может только «неудачница».

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«Я не понимаю, зачем заключать себя в узы брака с муд… лой? С ним что, нельзя просто тр… ться? Встречаться, развлекаться, параллельно работая, развиваясь, строя свою жизнь и карьеру?! Зачем замуж-то за них выходить?! Замуж только за того, у кого размер яиц соответсвует размеру мозгов и степени ответственности.

В противном случае, ты — неудачница!

Сидишь всю жизнь в шубе жертвы, и ноешь, и жалуешься на судьбу. Милая, так это твой сценарий… И ничей больше.

Как яхту назвала, так она и поплыла. Стерпела? Простила? Да и что ты из себя представляешь? Вот результат)».

Также Водонаева обратила внимание на то, что пьяная женщина — это совершенно не сексуально, и что она на месте мужчины сразу же бросила бы подобную леди. (Именно в таком состоянии Кержаков застал свою жену и снял ее на видео).

Этот пост вызвал неоднозначную реакцию подписчиков. Одни восхитились прямолинейностью Водонаевой и назвали ее слова «золотыми». Но многие посчитали, что со стороны Алены осуждать кого-то за недостойное поведение — лицемерно, и что у нее нет такого права. Ведь она сама не отличается манерами леди.

«Странно, как будто сама Алена такая порядочная и непорочная, как будто пьяной не была никогда или свинства в характере у нее нет. Читать просто противно ее комментарии, возомнила из себя, а сама-то никто, да и манер-то нет, баба хабалка», — гласит один из комментариев.

«Лучше прийти пьяной, чем тр…ться и показывать это на всю страну», — считает другой подписчик.

Водонаевой припомнили и участие в «Доме-2», где она прилюдно скандалила и дралась из-за Степана Меньщикова , и первый неудачный брак: «Алена, вы сами хорошо раньше время проводили», «Вообще всегда удивляли бабы вроде тебя, которые живут дурами, которых осуждают, но при этом всегда и всем раздают советы, что-то комментируют, кого-то осуждают», «Ну, ты тогда тоже в списке тех самых дур) за мудака вышла замуж и развелась. Так и ребёнка наплодила же, сама себе противоречишь».

Водонаеву обвинили в cтремлении попиариться: «Ловить хайп и рейтинги на ситуации, когда у молодой неопытной женщины без суда отобрали ребенка — это мерзко. Осуждать ее выбор супруга — вообще жесть! У той нет огромного опыта в перебирании е..рей, как у тебя. Какая же ханжа!».

В комментариях разразилась настоящая дискуссия с обличением Алены. Но фото Водонаевой, между делом, все же набрало свои заслуженные 20 с лишним тысяч «лайков».