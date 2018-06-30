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Какие европейские династии являются родственниками русских
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Какие европейские династии являются родственниками русских 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
В раннем Средневековье все правители пытались избежать захватнических войн и территориальных споров при помощи династических браков. Поэтому во многих представителях европейских королевских домов и знаменитых аристократических семей и поныне течет кровь русских монархов.
Капетинги, Валуа, Блуа и другие
Анна Ярославна, младшая дочь киевского князя Ярослава Мудрого, в 1051 году была выдана замуж за короля Франции Генриха I, представителя династии Капетингов, и уже в следующем году родила будущего короля Франции Филиппа I. Спустя пять лет у королевской четы родился ещё один наследник — Гуго Великий Капетинг, граф Вермандуа и Валуа.
Его дети и внуки являлись также отпрысками и представителями известных королевских династий Валуа, Блуа и Вермандуа, а некоторые его правнуки и прапраправнуки носили фамилии Бомон и Варенн. Таким образом, гены Рюриковичей унаследовали все французские аристократические династии, а через ветвь Варен и Вермандуа, кстати, восходящую к роду Каролингов, и некоторые короли Шотландии и Великобритании.
Короли Оранские
Четвёртая дочь Павла I, Великая княжна Екатерина Павловна, будучи вдовой принца Петра-Фридриха Ольденбургского, генерал-губернатора Тверской, Ярославской и Новгородской губерний, познакомилась с Вильгельмом I и за короля Вюртемберга — небольшого германского королевства.
В браке у них родилась дочь София, которая в 1839 году вышла замуж за принца Оранского, позже ставшего королем Нидерландов Вильгельмом III. Их трое детей также были наследницами престола Нидерландов и Люксембурга. Но к сожалению, на них ветвь королей Оранских пресеклась.
Самая младшая дочь Павла I, Великая княжна Анна Павловна, в 1816 году сочеталась браком с нидерландским наследным принцем Оранским, Вильгельмом II, в дальнейшем королём Нидерландов и великим герцогом Люксембургским. Их дети, соответственно, наследовали трон и составили основной род королей Оранских.
Лейхтенбергские и Баденские
Старшая дочь Николая I, Великая княжна Мария Николаевна, в 1839 году вышла замуж за герцога Максимилиана Лейхтенбергского, младшего сына Ежена де Богарне, вице-короля Италии. Их старшая дочь Мария, в 1863 году стала супругой принца Вильгельма Баденского, а их совместным наследником был принц Максимилиан Баденский, последний канцлер Германской империи.
Его отпрыски до сих пор возглавляют благородный дом Бадена, происходящий из династии Церингенов — рода древних немецких королей, заявлявших о своих притязаниях на трон еще в XI веке. Таким образом, ныне в крови потомков родовитых немецких монархов имеются и гены русских царей.
Глюксбурги и Винздоры
В 1867 году внучка императора Николая I и племянница Александра II, Великая княжна Ольга Константиновна, в Санкт-Петербурге обвенчалась с королем Греции, Георгом I из династии Глюксбургов. В браке этой монаршей четы родилось восемь детей. В начале XX века, во время военных конфликтов Греции с Турцией, Георг I стал жертвой теракта, и Ольга Константиновна стала регентом при своем старшем сыне, Константине.
Средний её сын, Андрей, в 1903 году взял в жены принцессу Алису Баттенберг, чья мать была внучкой английской королевы Виктории и старшей сестрой последней русской императрицы Александры Федоровны.
У них в браке родились четверо девочек, а вот пятый ребенок — принц Филлип, спустя много лет женился на нынешней королеве Великобритании и Северной Ирландии, Елизавете II. Таким образом, их сын, Чарльз, принц Уэльский из династии Виндзор и его венценосные сыновья — принцы Уильям и Гарри являются дальними потомками русских царей Романовых.
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