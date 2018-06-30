Самовар высотой с трехэтажный дом установили на празднике гостеприимства, посвященном Дню рождения Вологды

Сразу два фестиваля объединились на площади Революции в День города. Вологжане и гости города могли стать участниками фестиваля традиционной русской кухни «СамоварФест» и фестиваля национальных диаспор «Единство». Центром межнационального праздника стал огромный надувной самовар объемом в 300 литров.

«Наш фестиваль это праздник русской души и межнациональной дружбы. Самовар в древности всегда объединял людей, целые семьи и даже народы. Это семейный праздник в самом широком смысле этого слова. Поэтому сегодня в нем принимают участие все диаспоры, землячества, и вокруг русского самовара мы все общаемся, поем и пробуем угощение», — отметила директор фестиваля «СамоварФест», президент фонда «Культура наций» Наталья Долгарева

Участницы Центра традиционной народной культуры и музея из Тарноги приехали специально на «СамоварФест». Представляют традиционное угощенье к чаю — варенье разных сортов, блины, сушеные травы и ягоды.

«У нас традиционные угощения: шаньги, картовница, драники, пирожки с саломатом. Это уникальные забытая начинка для пирогов — смесь толокна с со сливочным маслом», — рассказала директор Центра традиционной культуры Тарногского района Ольга Холодилова.

Рядом расположились палатки фестиваля «Единство». Национальные диаспоры приготовили самые изысканные угощения, которыми традиционно славятся их народы: осетинские пироги, домашний кефир, узбекский плов и многое другое. В армянской палатке — лаваш, национальные напитки и сладости.

«Когда свекровь приводит невестку в дом, то встречает ее ложкой меда — все начинается со сладостей. У нас здесь персик, начиненный орехом и медом. Он хранится очень долго. Также здесь традиционная для Армении ягода тутовника, она лечебная, из нее делают и лекарство, и напитки», — рассказывает ВООО «Армянская диаспора Вологодчины» армянской диаспоры Вологодской области Шушаник Мелконян.

Межнациональный праздник продолжился музыкальными выступлениями. Для зрителей выступила московская кавер-группа «Samovar Band».

Это лишь один из пунктов программы в честь празднования Дня города. Также сегодня в областной столице проходит фестиваль воздухоплавания, шоу силачей, выставка ретроавтомобилей. Частью трехдневной праздничной программы являются и два крупных фестиваля — «Город ремесел» и Русские Ганзейские дни.

Сегодня вечером, в 23.00, на площади Революции выступит известная музыкальная группа «Пицца». Праздничный концерт, который станет подарком горожанам от представителей бизнес-сообщества, завершится фейерверком в 00.00 часов.

Напомним, что после салюта вологжане смогут уехать домой на общественном транспорте. Сегодня ночью автобусы будут курсировать по 8 маршрутам до 2.00.