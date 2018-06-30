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У чикагской скульптуры Мэрилин Монро появилась «сестра» в Курске
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У чикагской скульптуры Мэрилин Монро появилась «сестра» в Курске 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В День молодёжи фигуру легендарной киноактрисы установили возле МФЦ Central Park
Многофункциональный центр в Курске гости уже сравнивали с моллами в Дубае и Майами. Теперь здесь можно будет почувствовать атмосферу американского города Чикаго.
Именно там, на главной улице — Мичиган-авеню, посреди площади Пайонир-корт Плаза в 2011 году открыли 8-метровую статую певицы Мэрилин Монро. Киноактриса стала секс-символом, кумиром для многих девушек и женщин и покорила всех без исключения мужчин своего времени. Автор работы Стюарт Джонсон увековечил знаменитую сцену из фильма «Семь лет желания», когда платье звезды поднимается потоком воздуха из вентиляционной решётки метро.
Статую можно перемещать, и сейчас она путешествует по разным городам.
Собственники Central Park не стали надеяться на то что, фигуру знаменитости когда-нибудь привезут в Курск, и решили установить подобную скульптуру в нашем городе.
Её открыли в День молодёжи. Высота — 5,5 метров, чуть меньше, чем у фигуры в Чикаго.
— Монро — икона стиля, гламура и шика на все времена. Пример для тех, кто ценит первоклассный шопинг. Это символично, что её установили возле торгового центра, где работают ведущие мировые бренды, которые задают тон в индустрии моды. В последнее время я и мои клиенты одеваемся только здесь. Central Park рулит! — поделилась шопер, основатель Школы стиля в Курске Татьяна Анпилогова.
30 июня для гостей центра прошла праздничная викторина, посвящённая Мэрилин.
Огромная скульптура певицы вызвала у курян настоящий восторг. В социальных сетях стали появляться селфи и фотографии с фигурой певицы.
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