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В Амурской области полицейские организовали акцию «Парк здоровья»
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В Амурской области полицейские организовали акцию «Парк здоровья» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сегодня в Городском парке культуры и отдыха г. Благовещенска состоялась масштабная акция «Парк здоровья», приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией. Инициатором акции стало Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Амурской области.
На протяжении пяти часов в парке работали восемь тематических площадок, работа которых направлена на пропаганду здорового образа жизни, привлечение внимания горожан к проблемам наркомании и наркопреступности, повышение доверия к правоохранительным органам, осуществляющим борьбу с незаконным оборотом наркотиков, формирование антинаркотического мировоззрения.
Одной из самых обширных площадок оказалась Площадка № 6. Здесь собрались сотрудники сразу нескольких подразделений УМВД. Большой интерес посетителей парка вызвала работа кинологов Центра кинологической службы УМВД. Вместе со служебными собаками полицейские продемонстрировали приемы поиска и обнаружения запрещенных веществ, а также рассказали о работе ЦКС и о своих четвероногих подопечных.
Тут же неподалеку расположилась мобильная лаборатория, в которой работали эксперты-криминалисты ЭКЦ УМВД. Они познакомили граждан с со своей работой, показали, как проводят процедуру снятия отпечатков пальцев, «собирают» следы на месте преступления и многое другое. Каждый желающий смог почувствовать себя экспертом-криминалистом, проведя несколько исследований под контролем полицейских.
Особенно зрелищными и запоминающимися стали показательные выступления сотрудников отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД. Полицейские продемонстрировали посетителям Парка приемы захвата условных наркопреступников.
В «Парке здоровья» свои площадки также представили Амурский областной наркологический диспансер, Амурский областной центр медицинской профилактики, Муниципальная информационная библиотечная система и волонтеры Амурской региональной общественной организации «Молодежный центр „Перспектива“, Амурская областная спортивная общественная организация „Федерация волейбола“.
Также сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД приняли участие в работе Площадки № 4, где оказазывали консультативную помощь всем желающим по вопросам профилактики наркомании и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Кроме того, каждый амурчанин, принявший участие в акции „Парк здоровья“, смог измерить показатели своего здоровья, получить консультацию по вопросам профилактики заболеваний, формирования здорового образа жизни, пройти обучение основам оказания первой медицинской помощи, познакомиться с культурным и фольклорным наследием амурского казачества и многим другим.
В заключение мероприятия заместитель начальника — начальник отдела УКОН УМВД России по Амурской области полковник полиции Иван Коваль наградил благодарственными письмами и подарками участников акции „Парк здоровья“.
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