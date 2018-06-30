Секреты спецназа: как можно использовать обычные листья

Как бы тщательно не был продуман набор необходимых на пикнике или в походе предметов, внештатных ситуаций еще никто не отменял. Никто из нас не застрахован от того, что очень нужная вещь может порваться или сломаться и подвести нас в самый неподходящий момент. Если вы не так далеко удалились от цивилизации и в округе есть супермаркет, недостающие предметы легко можно будет заменить. Но что делать, если вы остались наедине с дикой природой? Спецназовцы знают: отправиться в лес и собрать побольше листьев. Не стоит недооценивать этот природный материал, ведь он может обеспечить множеством ресурсов и инструментов. Главное знать, что с ними делать и как применить.

Веревка

Растения с волокнистыми листьями идеально подходят для изготовления веревок. Подобными свойствами обладают, к примеру, листья рогоза, который часто можно встретить по берегам водоемов. Структура его листьев позволяет изготавливать из них не только канаты, но и плести корзины и грубую ткань. Достаточно порвать лист на небольшие волокна и переплести их между собой.

Фольга

Если во время пикника у вас закончилась фольга или, того хуже, вы ее забыли дома, в лесу вы без труда найдете ей альтернативу. С теми же кулинарными задачами легко справится лопух. Запеченная на костре еда, завернутая в три слоя лопуха, по вкусу и аромату ничем не уступает той, которая готовилась в классической фольге. Чтобы листья не разворачивались в процессе приготовления, их можно скрепить, к примеру, корой липы, расщепленной на волокна.

Стельки

Поход и мокрые стельки — вещи практически неразделимые. Пока стельки будут сушиться, вы можете изготовить себе новые. Для этих целей как нельзя лучше подходят плотные листья коровяка. Вам остается только выбрать подходящий по размеру.

Навес

Издревле туземцы использовали банановые листья для постройки крыш домов. Эту же технику можете взять на вооружение и вы, только вместо веток пальмы использовать большие широколистные лопухи и сделать из них навес. Начинать следует снизу, укладывая листья с большим перехлестом, подобно черепице.

Водосборник

Листья могут стать незаменимым инструментом при сборе воды. Можно, конечно, просто выставить какую-нибудь емкость, но если на счету каждая капля, стоить увеличить площадь поверхности. Для этого подойдут обычные листья, и чем больше они будут по размеру, тем лучше. Для сбора необходимо выкопать небольшую яму, разместить в ней емкость и расположить листья таким образом, чтобы вода во время дождя стекала с них в ваш резервуар.

В качестве трута подойдет абсолютно все, что в теории должно быстро загореться. И сухие листья и трава — один из лучших таких материалов. Расчистите под костер небольшой участок, разложите дрова, оставив место для циркуляции воздуха, а сверху положите сухих листьев и подожгите. Когда образуется огонь, постепенно можно начинать добавлять мелкий хворост.

Лекарства

Все народная медицина основана на использовании вершков, корешков и прочих частей растений. Самое известное снадобье, которым все пользуются еще с детства, подорожник. Это наиболее популярный природный антисептик, способствующий быстрому заживлению ран. Помимо него в лесу можно найти и другие лекарства, оказывающие противовоспалительное, болеутоляющее и антибактериальное действие.

В отсутствии других источников живительную влагу можно добыть из растений. Для этого вокруг ветки дерева необходимо завязать пластиковый пакет или срезать растение, поместить в пакет и оставить на солнце. Через какое-то время благодаря испаряющейся влаге вы получите небольшое количество воды.

Изолирующий материал

Помимо всего прочего прослойка сухих листьев или травы представляет собой неплохой изолирующий материал. Если ночь выдалась холодной, а у вас с собой нет в запасе теплой одежды, такая подстилка станет незаменимым природным матрасом, который не даст вам замерзнуть. На той же шелухе от кукурузы спать будет намного теплее.

В случае, если на время вам придется вжиться в роль последнего героя, еду придется также искать в лесу. Не умереть с голоду помогут, среди прочего, съедобные растения. Восполнить калории можно с помощью дикого лука, одуванчика, глухой крапивы и всего того же незаменимого подорожника.