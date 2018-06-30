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Бикини-тайм: отпускные фото Полины Гагариной, Оксаны Лаврентьевой, Елены Темниковой, Эмили Ратажковски и других
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Бикини-тайм: отпускные фото Полины Гагариной, Оксаны Лаврентьевой, Елены Темниковой, Эмили Ратажковски и других 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Если ваш долгожданный отпуск не за горами, значит, самое время научиться делать красивые снимки в бикини для Instagram. На мастер-класс записываться необязательно, достаточно посмотреть фотографии звезд в купальниках, которые уже успели отправиться на солнечные курорты. Елена Перминова с детьми в эти дни публикует в соцсетях кадры из спа-отеля в Крыму. Кети Топурия продолжает дразнить поклонников горячими фотографиями из Израиля, Елена Темникова опубликовала снимок в коралловом бикини, анонсировав свой концерт в Анапе, а вот Оксана Лаврентьева выложила фото в черном бикини и решила порассуждать на тему, почему многие селебрити частят с обнаженкой в соцсетях. Саше (Александр Цыпкин — муж Лаврентьевой) кажется, что фотки в купальнике выкладывают от недостатка секса, а мне кажется, что от недостатка любви. Ведь можно тут же получить в Instagram лайки, то есть любовь, а с получением секса тут немного сложнее, согласитесь? Мне всегда хочется выложить такую фотку от одиночества, а вам в каких случаях? — написала Оксана в соцсети. А чей пляжный лук вам понравился больше?
Елена Перминова
Кети Топурия
Оксана Лаврентьева
Елена Темникова
Мария Кожевникова
Эмили Ратажковски
Ready for  A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Jun 26, 2018 at 11:25am PDT  Полина Гагарина
Знакомьтесь, это мой новый друг, единорог— Гоша! Я его ещё не приручила, вот с фламинго сразу получилось найти контакт #полинагагарина #гагаринапоехали @eloundapeninsula A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on Jun 26, 2018 at 8:42am PDT  Ольга Серябкина
F. R. I. E. N. D. S. #serebro A post shared by SEREBRO (@serebro_official) on Jun 28, 2018 at 11:34am PDT  Марина Линчук
Аврора
Анна Седокова
Если посчитать общее количество детей у девушек на этом видео, получится 16! Добавить ещё четверых @domokhozi и получится 20) Если что, у нас общие не только дети, любовь к системно— векторной психологии и эксгибиционизму У нас общее желание развиваться и получать от этого удовольствие! Спасибо Вам за эти дни мои девочки @ksu. m0430 @natalyasemenovafesenko @masha_g. a @irinavasilyeva @vickylikholitova @domokhozi A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Jun 28, 2018 at 1:56am PDT  Анастасия Гребенкина
Оливия Джордан
Наталья Османн (справа) с подругой
Юлия Волкова
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