В Воронеже открылся магазин эко-продуктов известной федеральной сети

Почти весь товар — отечественного производства. Натуральные продукты для здорового питания. В Воронеже уже открылись несколько так называемых экомаркетов, а теперь в город пришла и известная федеральная сеть — «ВкусВилл». Концепция магазина — почти все продукты отечественного производства и без химических добавок. Отсюда и особые требования к выбору поставщиков. В независимой лаборатории Москвы технологи следят, чтобы в мясе не было антибиотиков и гормонов роста, а рыба, например, замораживалась только сухим способом, что способствует сохранению её естественного вида и вкуса. Даже полуфабрикаты — и те ручной работы, из качественного сырья и без консервантов. То же касается и широкой линейки молочной продукции. Также есть различные сладости, которые не вредят ни зубам, ни фигуре.

О качестве продуктов, в первую очередь, говорят сроки годности — не больше пяти дней. — Большое внимание мы уделяем срокам годности товара, качественному составу. Первоначальную проверку продукты проходят на распределительных центрах, а далее попадают непосредственно уже к нам в магазин, где проходят проверку продавцами. Один раз в три месяца продукты проверяются независимыми лабораториями Москвы, — рассказала старший продавец магазина Лилия Марченкова.

— Есть продукты и без глютена, и без лактозы. Также есть безопасная для детей продукция. У детских товаров хороший состав и короткие сроки годности. Кроме того, у нас широкий выбор овощной и мясной продукции, — рассказала продавец-консультант Татьяна Саврасова.