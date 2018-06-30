«Твой Бро» и звёзды рекомендуют: Астрологический прогноз с 1 по 31 июля

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В этом месяце во всех ваших начинаниях вам будет сопутствовать успех. Сложно быть классным все время, но вы справитесь. Ваша мечтательность и отрешенность уступят место ясности ума и быстроте принятия правильных решений. Вы будете отличать прибыльную идею от провальной. В отношениях с любимым человеком добавьте романтики, сейчас, как никогда, будет уместно преодолеть расстояние в тысячу километров ради поцелуя. Покажите, что для ваших чувств нет преград. С родственниками у вас будут удивительно теплые отношения, на каждого члена семьи вы сможете положиться в любом вопросе. На критику не обращайте внимание, со стороны не виднее. Внесите небольшие изменения во внешний вид., ЛЕВ,

Июль поставит перед вами много вопросов, придется делать важный выбор. Поможет отделить овец от козлиц позитивный настрой. Кто-то из тех, кого вы к себе приблизили, покажет себя не с лучшей стороны. Не разочаровывайтесь в этом человеке, лучше сразу теряйте интерес. В поисках второй половинки заходите в те места, где вы можете встретить единомышленника. Подобное притягивает подобное. Притягивайте к себе подобного и оттянитесь с ним… на полную! На работе вам удастся завершить долгий сложный проект в срок. В этом месяце вы получите прибыли больше, чем обычно. Птица удачи будет сидеть у вас на плече, поэтому проводите валютные операции, купите лотерейный билет и смотрите под ноги, даже там вы можете найти деньги., ДЕВА,

В целом месяц пройдет для вас довольно хорошо, если вы не будете лениться и будете помнить, что не все в мире можно подчинить. Вам будет хотеться переделать всю работу, которая попадется вам на глаза: домочадцы и начальство не смогут нарадоваться на вас, что, несомненно, пойдет на пользу отношениям и репутации. Меньше денег тратьте на безделушки, учитывая, что ваше финансовое положение также будет кричать вам об этом. Чтобы в личной жизни было все отлично, снизьте ваши требования к желаемому или уже существующему партнеру. Вам будет немного мешать недостаток энергии, поэтому откажитесь от тяжелых физических нагрузок в пользу легких., ВЕСЫ,

Ваша жизнь в этом месяце будет обрастать легендами и слухами, каждый охотник будет желать узнать, где вы сидите. Вы станете своего рода человеческим магнитом. С помощью вовремя появившихся в вашей жизни людей вы не только решите свои проблемы, но и поможете своим близким. Что касается личной жизни, то звезды советуют вам проявить инициативу и не ждать, когда вас выберут: зовите понравившегося человека на свидание, сценарий которого вы уже продумали. На работе настанет спокойный период благодаря вашему усердному труду в предыдущие месяцы. Будьте внимательны к вашему здоровью. Даже двухдневная усталость может привести к значительному ухудшению самочувствия., СКОРПИОН,

В этом месяце вы профессионально овладеете искусством быть мимими, одно только ваше присутствие вызовет ливень в Сахаре, а ваши советы будут разлетаться, как горячие пирожки в Талпаках. Июль станет для вас жарким независимо от погоды. Первые недели месяца бОльшая часть ваших времени и мыслей будут посвящены работе, но уже, начиная с середины, июль обещает вам обилие романтических приключений. Любые поездки на дальние расстояния сулят незабываемые впечатления, возможно, именно там вы подсмотрите идеи для бизнеса, которые прижились бы дома. Одинокие Скорпионы, в июле вам пока лучше продолжить выбирать пару, ни на ком особо не останавливаясь, узнавайте больше людей, приятно проводите время., СТРЕЛЕЦ,

В июле ваша сила будет в вашем спокойствии и оптимизме. Что бы ни происходило вокруг, не грузите себя, вы же не грузовик! Июль станет для вас месяцев расширения границ: в вашем окружении появятся иностранцы, вам захочется записаться на новые курсы или даже получить еще одно высшее образование. В вашей профессиональной сфере вы почувствуете наглое дыхание конкурентов, поэтому, чтобы уйти от них далеко и надолго вперед, вам придется больше времени проводить на работе. Во второй половине месяца вас может одолеть ностальгия по предыдущим отношениям. Скорее всего, туда не стоит возвращаться, смотрите только в будущее. Там более надежные, любящие и любимые партнеры., КОЗЕРОГ,

Козероги, июль станет для вас месяцем боев и красивых побед. Идите напролом, не обращая внимание на запреты. Тех, кто их озвучивает, вы должны встречать вопросом не «а можно ли?», а «кто меня остановит?». Сейчас как раз тот период, когда или вы берете от жизни всё, или она начинает забирать что-то у вас. Дайте понять вашей второй половинке, что у вас все всерьез и надолго. Ваши стремление к стабильности и прозрачности в отношениях будут восприняты как приятное дополнение к необходимости. На работе авральные дни будут чередоваться с безмятежными, не бойтесь кризисных ситуаций, именно там вы сможете сориентироваться и получить полезный опыт и наиболее ценный приз., ВОДОЛЕЙ,

В июле у вас будет много возможностей поменять вашу жизнь. Звезды советуют вам стать человеком-да и самим проявлять инициативу. Почувствуйте себя в роли хедлайнера рок-концерта: яркими, покоряющими своим причудливым бесстрашием. Одинокие Водолеи, не стесняйтесь проявлять интерес к людям из вашего окружения. Вообще ничего не стесняйтесь в этом месяце. Узнавайте лучше и ближе того, кто вам симпатичен, расскажите ему о своих чувствах. У вас все шансы на взаимность, которая перерастет в крепкие отношения. На полях вашей профессиональной деятельности будут дуть ветра перемен. Смена места работы может в дальнейшем повлечь и смену места жительства. В семейных отношениях будьте готовы мирить и помогать всем жить дружно дальше и дольше., РЫБЫ,

В июле у вас будет месяц за два, днем вы живете обычной жизнью, а после заката вам будет хотеться получить более острые впечатления. Это пойдет вам на пользу, как запах кофе, помогающий перебить застарелые эмоции. Так будет не всегда, уже совсем скоро вы будете с теплотой вспоминать это время, но все же радоваться, что оно закончилось. Не стесняйтесь пользоваться вашим обаянием в профессиональных целях, и вам удастся найти инвесторов для вашей самой смелой задумки. Месяц подходит для крупных трат вложений. Никому не рассказывайте подробности вашей личной жизни. О ваших чувствах к объекту симпатии лучше сообщите в следующем месяце. На всякий случай периодически заваривайте себе чай с ромашкой., ОВЕН,

У вас будет очень высокая логистическая активность в июле. Вы будете много передвигаться в пределах области, а также вас ожидает путешествие. Приложите все усилия, чтобы оно состоялось, чтобы не упустить нечто очень важное и интересное в вашей жизни. Вам захочется крупных перемен, и вы будете знать, как их совершить. Не позволяйте никому прикладывать руки к вашим замыслам. Ваша задумка — это идеальный механизм, где не нужно вмешательство чужих пальцев. Ни в коем случае не давайте обещания, которые не собираетесь выполнять. Поговорите с вашей второй половинкой. В ваших отношениях тоже необходимы перемены, и только после откровенного разговора вы поймете, какие., ТЕЛЕЦ,

Июль подарит вам много шансов улучшить и даже поменять вашу жизнь. Решения нужно будет принимать молниеносно, ведь портал возможностей будет открыт на малое время, пока вы будете все взвешивать и спрашивать советов, двери закроются, и останется ждать следующий подходящий момент. Звезды рекомендуют вам больше думать о себе, а не об окружающих. Как только вы перестанете заботиться о том, чтобы вас приняли в среде, вы станете суперзвездой. Вас будут слушать и читать, даже если вы напишете «Колобок-2». Расслабиться будет удаваться с трудом и нечасто. Работа не захочет вас отпускать даже на отдыхе. Чтобы избежать разногласий с домочадцами, оставляйте служебные обязанности за порогом и не отлынивайте от домашних., БЛИЗНЕЦЫ,

В июле вы получите массу удовольствий, приправленных успехами на работе после праведных трудов. Старайтесь не выполнять чужую работу, вам вполне будет хватать своей. Да и так вам будет легче справиться с новыми обязанностями и завершить перспективные проекты в срок. У одиноких Близнецов появится возможность выбора ухажера, звезды советуют вам тянуть время и узнавать друг друга на людной нейтральной территории. Те Близнецы, которые уже состоят в отношениях, попадут под искушение создать случайную связь. Несмотря на то, что ваши доходы будут оставаться на том же уровне, ваши траты будут увеличиваться в первую очередь из-за необходимости расплачиваться с долгами., Иллюстрация: Анастасия Айрапетянц