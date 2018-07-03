Располневшая Селена Гомес подчеркнула пухлые щеки рваной челкой, а бока — нарядом в стиле «баба на чайнике»

25-летняя певица Селена Гомес после проведенной около года тому назад операции по пересадке почки испытывает проблемы с лишним весом и пока не желает скрывать свою новую фигуру.

Вот и на премьеру мультфильма «Монстры на каникулах 3: Море зовет» Селена Гомес пришла в не совсем удачном образе: она остановилась на топе и юбке с бело-синим принтом а-ля гжель, подчеркивающими ее выпирающие бока и делающими ее похожей на бабу на чайнике.

Впрочем, по поводу своей внешности Селена ничуть не волновалась и счастливо улыбалась фотографам.

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Фото:Instagram, Global Look Press / Mayer/face to face