Ещё
Располневшая Селена Гомес подчеркнула пухлые щеки рваной челкой, а бока — нарядом в стиле «баба на чайнике»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Располневшая Селена Гомес подчеркнула пухлые щеки рваной челкой, а бока — нарядом в стиле «баба на чайнике» 

WMJ.ru 44 минуты назад
Фото: WMJ.ru
25-летняя певица Селена Гомес после проведенной около года тому назад операции по пересадке почки испытывает проблемы с лишним весом и пока не желает скрывать свою новую фигуру.
Вот и на премьеру мультфильма «Монстры на каникулах 3: Море зовет» Селена Гомес пришла в не совсем удачном образе: она остановилась на топе и юбке с бело-синим принтом а-ля гжель, подчеркивающими ее выпирающие бока и делающими ее похожей на бабу на чайнике.
Впрочем, по поводу своей внешности Селена ничуть не волновалась и счастливо улыбалась фотографам.
Больше узнать о мультфильме «Монстры на каникулах 3» и купить билеты на премьерные показы ты можешь на сайте «Афиши».
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram, Global Look Press / Mayer/face to face
WMJ.ru: последние новости
45-летняя Ванесса Паради впервые вышла замуж «Хотела выбросить ребенка из окна»: Милана Кержакова не стала отрицать новых обвинений мужа Необъятные прелести «белградской Ким Кардашьян» утешат Сербию после вылета с ЧМ-2018 в России
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини52
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол6
Ким Кардашьян поразила видом спереди и сзади
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды Красота
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение