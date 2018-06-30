Ягоды на дачном участке: от жимолости до ирги

Эксперт-садовод «Собеседника» Андрей Туманов раскрывает секреты выращивания ягод на дачных участках.

Малость жимолости

Первой на сцену выходит жимолость съедобная. Культура относительно новая, но уже заслуженно полюбившаяся садоводам. Самая ранняя ягода, созревает за неделю-две до садовой земляники. Чернильные кисло-сладкие ягоды напоминают голубику и чернику одновременно. Однажды ко мне обратился садовод. Мол, у меня растет 10 кустов жимолости разных сортов. Вроде и цветет хорошо, и ягодки завязывает, а потом начинает чернеть и… изчезает.

— Дети на участке есть? — первым делом поинтересовался я.

— Внуки, двое…

В общем, поняли: пока детишки не подрастут, сколько бы вы ни посадили жимолости, про заготовки этой замечательной ягоды забудьте! А вообще из жимолости получается аппетитное темно-гранатовое варенье. Но больше всего я люблю ее прибавлять к другим фруктам и ягодам, когда закрываю компоты.

С таким ярко-рубиновым компотом хоть на ВДНХ, хоть к теще в гости! Естественно, у проницательного читателя возникнет вопрос: а довисит ли жимолость до урожая садовой земляники? Не довисит! Как и у всех, у культуры есть недостатки, например сильная осыпаемость ягод при созревании. Чуть упустил — вся жимолость в траве под кустом! Так что собирайте немедленно, по мере созревания. Кстати, этот недостаток можно использовать для облегчения сбора ягод. Подставляете под куст раскрытый старый зонтик и стрясаете туда долгожданный урожай. А потом замораживаете в морозильной камере и добавляете хоть к землянике, хоть к яблокам! Слово «долгожданный» я употребил не только для того, чтобы блеснуть красноречием. Саженец жимолости поначалу растет медленно и раскочегаривается с полноценным урожаем хорошо если год на шестой. Ну а потом будет радовать вас витаминным урожаем при минимуме ухода. Прореживайте, кустарник сильно загущается, хоть иногда поливайте и подкармливайте. Да, после того как поклюете жимолости, держите в общественных местах язык за зубами: он окрашивается в радикально-синий цвет!

Нет вырождению

Следующей за жимолостью идет садовая земляника. Она же клубника, она же виктория. Королева дачных участков! Пожалуй, самая распространенная культура на наших сотках. Недавно выявил интересный земляничный парадокс: у многих начинающих земляника частенько крупнее и вкуснее, чем у иных продвинутых садоводов! А если быть точнее, соответствует купленному сорту. Да, новички чаще посадочный материал покупают, а вот старички предпочитают меняться. Но не в этом дело. В земляничном сообществе (как, наверное, и в любом) есть свои трудяги, а есть нахлебники-агрессоры. Трудяга, то есть сорт крупноплодной земляники (мелкоплодной это не касается), размножается вегетативно, то есть усиками. А вот если вы не очень хорошо следите за своей плантацией, не убираете вовремя поспевшие ягоды, из семян упавших могут появиться сеянцы. Из них выживают, как правило, самые агрессивные и не нацеленные на то, чтобы кормить вас сладкой ягодой. Зато по усам они чемпионы! Плантация просто на глазах зарастает малопродуктивными наглецами. Кстати, у некоторых земляничных засорителей даже свои имена есть! Бахмутка, Подвеска, Жмурка… Подсунут вам на стихийном рынке розеточку такой — и всё, за сезон все ваши любимые сорта задавят! Так что будьте внимательны со своей земляникой. Если оставляете розеточки на размножение, по усику убедитесь, что он идет именно от маточного куста. Если есть малейшие сомнения — розетки немедленно выпалывайте!

Любимица ленивого садовода

Вместе с земляникой начинает созревать ирга. Культура настолько неприхотливая, что может по праву считаться настоящим подарком для садовода, который приезжает на свой участок по выходным — отдыхать. Урожай сладеньких пресноватых ягод будет в любое, даже самое неблагоприятное лето. Кстати, ирга прекрасно растет и в дикой природе, вообще без всякого участия человека. Накопали весной побегов — и озеленять! Птицы будут вам благодарны. Пернатые — самые главные потребители ирги. Воробьи, дрозды и даже нахальные сороки спешат поклевать сладенького. Сумеете отпугнуть — будет вам и варенье, и компоты на зиму.

* * *