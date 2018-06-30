Лучше Нового года: болельщики в восторге от ЧМ

Чемпионат мира по футболу организован потрясающе, считают болельщики, собравшиеся в главной фан-зоне страны — в Москве. Люди не перестают удивляться спортивному празднику.

«Да! Это очень круто! Это мое первое путешествие в Россию. Это лучшая организация фан-зоны на чемпионате мира. Потрясающие чувства!», — цитирует ФАН Джамала, приехавшего из Алжира.

Организацией мундиаля поражены даже москвичи и жители Подмосковья.

«Все люди тут, как братья! Радуются, обнимаются друг с другом. У нас так праздновать не умеют, даже в Новый год нет такой потрясающей атмосферы. Футбол, по истине, объединяет всех!» — говорят Кирилл и Михаил из Серпухова.

Столичная фан-зона расположена на Воробьевых горах, она вмещает 25 тысяч человек. 30 июня из-за непогоды принято решение о её закрытии.