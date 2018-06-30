Ещё
Лучше Нового года: болельщики в восторге от ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лучше Нового года: болельщики в восторге от ЧМ 

News.ru 1 час назад
Чемпионат мира по футболу организован потрясающе, считают болельщики, собравшиеся в главной фан-зоне страны — в Москве. Люди не перестают удивляться спортивному празднику.
«Да! Это очень круто! Это мое первое путешествие в Россию. Это лучшая организация фан-зоны на чемпионате мира. Потрясающие чувства!», — цитирует ФАН Джамала, приехавшего из Алжира.
Организацией мундиаля поражены даже москвичи и жители Подмосковья.
«Все люди тут, как братья! Радуются, обнимаются друг с другом. У нас так праздновать не умеют, даже в Новый год нет такой потрясающей атмосферы. Футбол, по истине, объединяет всех!» — говорят Кирилл и Михаил из Серпухова.
Столичная фан-зона расположена на Воробьевых горах, она вмещает 25 тысяч человек. 30 июня из-за непогоды принято решение о её закрытии.
News.ru: последние новости
Грушко: «Россия – гарант энергетической безопасности ЕС» Пенсионерка из РФ уплыла в открытое море на курорте Певцу Эду Ширану запретили строить часовню рядом с домом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: кем вы были в прошлой жизни31
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Мужской взгляд: «Просил переспать — получи»32
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу17
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение