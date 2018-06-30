Егор Крид чувствует себя одиноким

На собственном праздновании Дня рождения, Егор Крид признался, что часто чувствует себя одиноко.

Наталья Рудова, Юлия Барановская, В минувший понедельник Егору исполнилось года. Празднование переносить на выходные Крид не стал, а в этот же день пригласил всех своих близких друзей и родных в шикарный ресторан Москвы. Похмелье во вторник никого не испугало, а наоборот мотивировало продлить выходные еще на денек. На тусовку приехали — Тимати Михаил Галустян , Пашу и Ханна и другие звездные гости!

Под занавес вечерники Егор признался всем собравшимся, что очень часто чувствует себя одиноким несмотря на то, что его окружает огромное количество людей. Также он добавил, что ко дню празднования его рождения это не относится, певец благодарен всем тем, кто пришел!

Очередной повод для размышлений. Очевидно, что Егор имел ввиду недостаток романтических отношений и нехватку любимого человека рядом на диване по вечерам с бутылкой красного или белого вина. (popcake не знает какое вино предпочитает репер) Знаменитому певцу не с кем поделиться своими сокровенными мыслями и некому вывернуть наизнанку свою душу.

Из этого признания можно сделать вывод, что Егор на данный момент остается холостяком и находится в активном поиске. Напомним, что Егор с того момента как попал в шоубиз уже успел повстречаться со многими прекрасными девушками. Но певцу так и не удалось найти свою настоящую даму сердца, даже учувствуя в шоу «Холостяк».

Кстати, победительница того самого шоу Дарья Клюкина на торжество не приехала, но она все же не забыла поздравить Егора с днем рождения и опубликовала в своем нежное послание: «С Днём Рождения! Пусть этот твой персональный Новый год будет заполнен любовью, гармонией, спокойствием и постами о той самой Даше 😂😂😂 шутка ☺Я желаю тебе тепла, солнечного настроения и добрых искренних людей рядом 💝 Твоя Клю 😘».

Как вы думаете, долго ли Криду придется страдать от одиночества и мечтать о долгожданной встрече с девушкой его мечты?